台灣300家業者成為德國醫材展大亮點　為第五大海外參展國

▲台灣館於展期前3天全天舉辦7個場次趨勢發表會，更首創「行動巡迴車發表會」，透過移動式介紹，有效聚集3館、6館買主於企業攤位前聆聽（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

全球醫材產業最大盛事德國杜塞道夫醫材展(MEDICA)於本月11日至14日展出，有全球70國6,043家企業參展，今年也是本展疫情後首次17個展館全開，盛況空前。台灣有超過300家企業參展，是第五大海外參展國。

歐洲是我國醫療器材第二大出口市場，經濟部國際貿易署委由外貿協會超過百家企業組成國家館展出，其中台灣精品館有17家企業，聚焦手術室及智慧醫療應用，台灣館則有84家企業，展出項目以體外診斷/實驗室設備、醫療耗材、照護輔具、醫療電子影像及智慧醫療解決方案等產品，符合市場智慧化與高質化需求，且技術含量及性價比高，吸引買主紛紛洽詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工業電腦廠安勤順應智慧醫療大趨勢，積極開發醫療領域商機，與策略夥伴西柏共同展出智慧醫療解決方案，單日來訪買主人數破百，吸引國際大廠Siemens等30位潛力買主；安克、倍智憑藉各自獨特生物標記定位與影像判讀技術，開發甲狀腺及肺部AI影像輔助軟體，可提高判讀準確率並大幅縮短判讀時間，有助於強化醫療效率，本次參展皆收穫滿載。

另精準和高科技醫療亦為一大亮點，如新穎生醫開發監測腎臟病變早期檢驗試劑，因技術獨特且完美對應全球慢性病檢測需求，接洽超過50位潛力客戶，每天洽談行程滿檔；而專攻傷口敷料的泰陞，最新研發的生肉粉更是能有效縮短傷口復原時間，亦吸引多組歐美客戶在內超過50組客戶表達合作意願，成效超越去年。

由此觀察得知，我商若能掌握臨床需求，將創新技術或數位科技與醫療設備有效結合以發揮臨床價值，將是從全球競爭者中脫穎而出的關鍵。

貿協董事長黃志芳本次也專程飛往德國主持「台灣精品記者會」。黃志芳接受國際媒體採訪時表示，現今地緣政治風險與日俱增的時代，面對大國博弈、經濟巨變與革命性科技三重挑戰的變局下，貿協能協助醫材產業「造平台、打群架」，共同塑造護國群山。

我駐德大使謝志偉及駐德代表處經濟組組長黃青雲亦專程來訪參觀台灣館，幫參展團員加油打氣。

另為替企業曝光宣傳產品特色，台灣館於展覽前三天每日上下午環繞「影像診斷」、「智慧醫療」、「精準健康」等三大產業發展主軸辦理7場次產品發表會，共有19家參展業者發表最新技術和亮點，吸引161位買主及專業媒體到訪，展現台灣醫材創新實力，讓台灣館成為16館全館焦點，在智慧醫療及精準健康趨勢領航下，全球醫療市場持續看漲，微創、精準診斷、穿戴式裝置、遠距醫療等領域發展不可限量。

歐盟於今年6月通過「Med4Cure」IPCEI項目，藉以加速醫療領域及醫療產品的發展進程，除了先進數位技術為推行重中之中的項目外，創新性療法及永續生產技術亦受到關注，亦是我商可積極發展的方向。

此外，Medica除了延續往年以創新科技、醫療IT為題舉辦多場論壇，並設置新創醫材與穿戴式裝置展區外，今年更因應國際健康觀念及戰爭局勢，進一步將產業題材延伸到運動健康與災難、戰爭醫療護理等領域。

明年貿協將持續組團參加歐美日及新南向知名展覽，6月也將在台北「台灣國際醫療暨健康照護展」期間辦理醫材採購大會，廣邀買主來臺觀展採購。

此外，貿協將於11月27日(三)舉辦「全球醫療器材市場趨勢說明會」，將從美國大選後和歐盟MDR的轉變等面向剖析全球醫材市場布局的機遇與挑戰，亦邀請重量級產業顧問與會分享，貿協歡迎搜尋「活動匯」報名。