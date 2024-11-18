ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台灣300家業者成為德國醫材展大亮點　為第五大海外參展國

▲台灣館於展期前3天全天舉辦7個場次趨勢發表會，更首創「行動巡迴車發表會」，透過移動式介紹，有效聚集3館、6館買主於企業攤位前聆聽（圖/貿協提供）

▲台灣館於展期前3天全天舉辦7個場次趨勢發表會，更首創「行動巡迴車發表會」，透過移動式介紹，有效聚集3館、6館買主於企業攤位前聆聽（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

全球醫材產業最大盛事德國杜塞道夫醫材展(MEDICA)於本月11日至14日展出，有全球70國6,043家企業參展，今年也是本展疫情後首次17個展館全開，盛況空前。台灣有超過300家企業參展，是第五大海外參展國。

歐洲是我國醫療器材第二大出口市場，經濟部國際貿易署委由外貿協會超過百家企業組成國家館展出，其中台灣精品館有17家企業，聚焦手術室及智慧醫療應用，台灣館則有84家企業，展出項目以體外診斷/實驗室設備、醫療耗材、照護輔具、醫療電子影像及智慧醫療解決方案等產品，符合市場智慧化與高質化需求，且技術含量及性價比高，吸引買主紛紛洽詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工業電腦廠安勤順應智慧醫療大趨勢，積極開發醫療領域商機，與策略夥伴西柏共同展出智慧醫療解決方案，單日來訪買主人數破百，吸引國際大廠Siemens等30位潛力買主；安克、倍智憑藉各自獨特生物標記定位與影像判讀技術，開發甲狀腺及肺部AI影像輔助軟體，可提高判讀準確率並大幅縮短判讀時間，有助於強化醫療效率，本次參展皆收穫滿載。

另精準和高科技醫療亦為一大亮點，如新穎生醫開發監測腎臟病變早期檢驗試劑，因技術獨特且完美對應全球慢性病檢測需求，接洽超過50位潛力客戶，每天洽談行程滿檔；而專攻傷口敷料的泰陞，最新研發的生肉粉更是能有效縮短傷口復原時間，亦吸引多組歐美客戶在內超過50組客戶表達合作意願，成效超越去年。

由此觀察得知，我商若能掌握臨床需求，將創新技術或數位科技與醫療設備有效結合以發揮臨床價值，將是從全球競爭者中脫穎而出的關鍵。

貿協董事長黃志芳本次也專程飛往德國主持「台灣精品記者會」。黃志芳接受國際媒體採訪時表示，現今地緣政治風險與日俱增的時代，面對大國博弈、經濟巨變與革命性科技三重挑戰的變局下，貿協能協助醫材產業「造平台、打群架」，共同塑造護國群山。

我駐德大使謝志偉及駐德代表處經濟組組長黃青雲亦專程來訪參觀台灣館，幫參展團員加油打氣。

另為替企業曝光宣傳產品特色，台灣館於展覽前三天每日上下午環繞「影像診斷」、「智慧醫療」、「精準健康」等三大產業發展主軸辦理7場次產品發表會，共有19家參展業者發表最新技術和亮點，吸引161位買主及專業媒體到訪，展現台灣醫材創新實力，讓台灣館成為16館全館焦點，在智慧醫療及精準健康趨勢領航下，全球醫療市場持續看漲，微創、精準診斷、穿戴式裝置、遠距醫療等領域發展不可限量。

歐盟於今年6月通過「Med4Cure」IPCEI項目，藉以加速醫療領域及醫療產品的發展進程，除了先進數位技術為推行重中之中的項目外，創新性療法及永續生產技術亦受到關注，亦是我商可積極發展的方向。

此外，Medica除了延續往年以創新科技、醫療IT為題舉辦多場論壇，並設置新創醫材與穿戴式裝置展區外，今年更因應國際健康觀念及戰爭局勢，進一步將產業題材延伸到運動健康與災難、戰爭醫療護理等領域。

明年貿協將持續組團參加歐美日及新南向知名展覽，6月也將在台北「台灣國際醫療暨健康照護展」期間辦理醫材採購大會，廣邀買主來臺觀展採購。

此外，貿協將於11月27日(三)舉辦「全球醫療器材市場趨勢說明會」，將從美國大選後和歐盟MDR的轉變等面向剖析全球醫材市場布局的機遇與挑戰，亦邀請重量級產業顧問與會分享，貿協歡迎搜尋「活動匯」報名。

關鍵字： 台灣德國醫材展大亮點第五大參展國

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／88萬人注意！00940換股增刪15檔　砍玉山金納富邦金

快訊／88萬人注意！00940換股增刪15檔　砍玉山金納富邦金

擁有88萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（18）日公告第2波換股結果，共增刪15檔，金融股中增列台企銀（2834）、富邦金（2881），刪除京城銀（2809）與玉山金（2884），明（19） 日起生效。

2024-11-18 17:24
定期定額投資人解密　逾半數年齡在21歲至50歲之間

定期定額投資人解密　逾半數年齡在21歲至50歲之間

為協助投資人長期投資股市，同時提升小額投資之便利性、分散投資風險，證交所於2017年1月起，推動證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與ETF，自開辦至今已逾七年，統計今年1到10月，定期定額人數分布主要集中21歲至50歲投資人數最多，共計占總定期定額人數超過五成。

2024-11-18 15:35
力領科技20日起競拍　12月10日掛牌上市

力領科技20日起競拍　12月10日掛牌上市

IC設計廠力領科技（6996）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2593張，競拍底價181.82元，最高得標張數334張，暫定承銷價200元。競拍時間為11月20日至22日，11月26日開標；11月28日至12月2日辦理公開申購，12月4日抽籤，暫定12月10日掛牌。

2024-11-18 15:14
快訊／喊漲的卻跌價　馬士基歐洲線每大箱降到3900美元、各航多跟進

快訊／喊漲的卻跌價　馬士基歐洲線每大箱降到3900美元、各航多跟進

貨櫃船運歐洲線本月15日的漲價方案今(18)日見真章，大型攬貨公司指出，原本報出每大箱(40呎櫃)要漲到5000-5200美元的業界二哥馬士基航運，今日在大陸市場運價未漲反跌，從每箱4000出頭的運價，降到3900美元，大陸市場立刻出現3850美元運價，而馬士基又公告12月1日要漲到6000美元，這樣獨特的操作方式，真讓人匪夷所思。

2024-11-18 14:44
需求展望疲弱、庫存和供給上升　研調估明年DRAM價格走勢下跌

需求展望疲弱、庫存和供給上升　研調估明年DRAM價格走勢下跌

第四季為DRAM產業議定合約價的關鍵時期，根據TrendForce最新調查，製程較成熟的DDR4和LPDDR4X因供應充足、需求萎縮，目前價格已呈現跌勢。DDR5與LPDDR5X等先進製程產品的需求展望尚不明確，加上部分買賣方庫存水位偏高，價格不排除於今年第四季底開始下跌。

2024-11-18 14:37
Red Hat宣布收購Neural Magic　AI戰力再提升

Red Hat宣布收購Neural Magic　AI戰力再提升

原始碼軟體解決方案供應商 Red Hat 近日宣布已簽署收購 Neural Magic 的最終協議，Neural Magic 為提供能加速生成式 AI 推論工作負載的軟體與演算法領導業者，其在推論效能工程的專業技術及對開源的承諾與 Red Hat 的願景一致，致力於在跨混合雲環境中的任何一處皆能實現高效能 AI 工作負載，並滿足客戶特殊的應用情境和資料。

2024-11-18 14:07
雲端發票更好中！　財長：明年500元獎每期不低於245萬組

雲端發票更好中！　財長：明年500元獎每期不低於245萬組

雲端發票使用者愈來愈高，為了不讓民眾有「難中獎」的感嘆。財政部長莊翠雲今（18）日指出，明年雲端發票500元獎的給獎目標是「每期不低於245萬組」。據初步估計，雲端發票500元獎每期支出金額應在10億元左右。

2024-11-18 17:06
幸福雞蛋股！大武山攜手元大銀行　開辦員工持股信託

幸福雞蛋股！大武山攜手元大銀行　開辦員工持股信託

單一蛋雞飼養廠大武山（6952）今日宣布，攜手元大銀行董事長辦理員工持股信託，持續落實ESG永續經營趨勢，增進員工福利及助員工累積退休財富。

2024-11-18 15:28
00878小貼息！　5分鐘湧逾3萬張大量居成交王

00878小貼息！　5分鐘湧逾3萬張大量居成交王

台股隨美股走弱，擁有逾150萬股民、號稱「國民ETF」的國泰永續高股息（00878）今（18）日除息秀也遇亂流，早盤翻黑小跌0.09元至22.13元，小幅貼息，成交量超過3萬張，居ETF成交王。

2024-11-18 10:00
輝達Blackwell恐再延　外媒爆晶片存過熱問題

輝達Blackwell恐再延　外媒爆晶片存過熱問題

根據外媒路透社報導，NVIDIA新的Blackwell AI晶片已經面臨延遲，還遇到了伺服器過熱的問題，導致一些客戶擔心他們沒有足夠的時間來啟動和運行新的資料中心。

2024-11-18 10:17

讀者迴響

熱門新聞

快訊／88萬人注意！00940換股增刪15檔　砍玉山金納富邦金

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

AI股美超微突獲神祕集團搶進　大買3080萬股

376萬人注意！00878、00929領軍　本周20檔ETF除息秀一表看

00878小貼息！　5分鐘湧逾3萬張大量居成交王

川普交易叫醒「比特幣鯨魚」！　2000枚抱14年海賺57億

印度塔塔電子同意　收購和碩印度廠60％股權

坦承遭保戶詐領2390萬元　台灣人壽：絕不寬貸

快訊／喊漲的卻跌價　馬士基歐洲線每大箱降到3900美元、各航多跟進

不是金龍海嘯！　財長：過度槓桿才是房市「斷頭」關鍵

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366