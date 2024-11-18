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蕭美琴親赴ABA晚宴　辜仲諒送中信兄弟特製球衣致意

▲▼第40屆ABA會員大會暨研討會今（18）日於台北舉行，副總統蕭美琴（左）親臨歡迎晚宴，中國信託金控董事辜仲諒（右）出席，並致贈中信兄弟棒球隊特製冠軍球衣，分享奪冠榮耀。（圖／ABA提供）

▲第40屆ABA會員大會暨研討會今（18）日於台北舉行，副總統蕭美琴（左）親臨歡迎晚宴，中國信託金控董事辜仲諒（右）出席，並致贈中信兄弟棒球隊特製冠軍球衣，分享奪冠榮耀。（圖／ABA提供）

記者陳瑩欣／台北報導

第40屆亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA）會員大會暨研討會今（18）日舉辦晚宴，副總統蕭美琴親臨致詞，歡迎逾250位來自全球各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表齊聚台北，中信金董事辜仲諒則親自致贈中信兄弟特製球衣致意。

蕭美琴首先感謝中信金已故創辦人辜濓松在創辦ABA扮演重要角色，第40屆亞洲銀行家協會能在台灣舉辦盛會深感榮幸，非常歡迎也感謝全球金融領導人齊聚一堂，與台灣建立活絡的商業貿易關係。

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本屆大會主題為「亞洲銀行：邁向永續的未來」，呼應綠色金融行動計畫3.0的政策，旨在推動減少碳排，促進金融業與企業落實共同的永續發展目標。蕭美琴副總統也特別感謝台灣金融業與政府攜手防詐，謹代賴清德總統歡迎各國代表與會，期待這次大會能激發出更多創新、多元的想法。

辜濓松長子、中國信託金控董事辜仲諒指出，在此別具意義的時刻代表亞洲區域銀行業發展的里程碑，辜仲諒也分享中國信託近年的卓越表現，不僅成為台灣最大的民營銀行，同時更積極實踐中國信託對ESG永續未來的承諾。

此外，中國信託是台灣首家支持五級棒球運動的企業，辜仲諒董事身兼亞洲棒球總會會長，現場致贈中信兄弟球衣予蕭美琴，希望凸顯棒球之於臺灣不僅是運動，更是台灣獨特的熱情與文化，亦透過棒球讓世界看見台灣。
 

關鍵字： 亞洲銀行家協會台灣金融業中信金永續發展企業承諾

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