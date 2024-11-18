川普2.0牛氣沖天！比特幣擁4大關鍵利多　短線挑戰10萬美元

▲比特幣。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

在美國準總統川普重返白宮的預期心理下，比特幣近期飆出9.3萬美元的歷史天價，專家指出，美國在川普交易、比特幣現貨ETF合法化、重量級法人喊高目標價與美國議員魯米斯（Cynthia Lummis）拋出「賣部分儲備黃金換比特幣」的建議，推升價格居高不下，短線挑戰10萬美元大關。

據幣安交易所報價，至台北時間18日晚間11點左右，比特幣一度站回9萬美元大關，報90318.98美元，單日漲28.23美元或小升0.03%。

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專家指出，全球加密貨幣2024年市場重磅利多一波一波襲來，從年初比特幣（BTC）減半帶動的牛市重啟，到美國首批比特幣現貨ETF的成功通過，再到11月川普在總統大選中勝出，市場迎來政策期待的高潮。

比特幣價格順勢飆升，近日最高突破93,000美元，離年初預測的10萬美元大關頗有「指日可待」的感受，這一系列歷史性事件，不僅讓市場信心倍增，也標誌著加密貨幣進一步邁向主流金融市場的步伐。

《CNBC》引述前摩根大通分析師、現Fundstrat Global Advisors 聯合創始人 Tom Lee表示，比特幣價格可能在今年達到10萬至15萬美元的區間。

渣打銀行分析師 Geoff Kendrick 則在選前預測，川普當選將推動比特幣升至12.5萬美元；加密數據平台 CoinCodex 的模型顯示，比特幣價格或於11月23日達到100,817美元。

川普政府或帶來更寬鬆的政策環境，以及其對比特幣戰略意義的重視。例如，繼上個月賓州立法《比特幣權利法案》保護居民的數位資產自主保管權後，11月14號賓州再提出《比特幣戰略儲備法案》，計劃將州政府70億美金的10%資金投資於比特幣；美國議員魯米斯（Cynthia Lummis）提出建議，透過出售部分黃金儲備購買比特幣，以強化國家財政。

幣圈觀察，此舉不僅可能改變全球儲備資產格局，也提升了比特幣作為戰略資產的地位。他們視其為保障未來金融安全的長遠舉措，避免通膨影響，促進該州金融創新。

比特幣市值已超過1.8兆美元，位居全球資產排名第七，僅次於黃金及全球頂尖科技公司。傳統金融的融入步伐也在加快，來至川普勝選以來，BTC ETF已吸引超過47億美元資金流入，進一步鞏固了比特幣的投資基礎。

交易人員觀察，隨著比特幣市場走勢逐步逼近10萬美元目標，比特幣正在向全球金融市場的核心位置邁進。這不僅是一場牛市的盛宴，更可能是加密貨幣改寫傳統金融版圖的重要時刻。

金管會則指出，目前全台共有禾亞、現代財富、幣託科技等26家公司已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台及交易業務事業，台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 執行長彭云嫻則指出，慎選合法平台，才可確保資金安全性。