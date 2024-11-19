未見避高關稅貨　美西線運價跌破3千美元、創今年新低

▲美西線運價跌破3千美元，創今年新低。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司負責人指出，市場已經進入淡季，也未見避美國高關稅貨品，昨(18)日新周首日，貨櫃船運美西線每大箱(40呎櫃)運價跌破3000美元，多數公司收2800-2900美元，但也有少數公司守在3000美元，創今年新低。

上周美西線運價在3500-3700美元之間，上周五業界龍頭地中海航運開出本周一起美西3150美元、美東4850美元運價，結果造成其他船公司加大降幅搶貨的現象。

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陽明海運前董事長謝志堅表示，估計稍晚還是會見到避高關稅貨的，全美零售商聯合會(NRF)已經調高第四季進口貨櫃貨預測，除了關稅因素，還有美國東岸碼頭工人明年1月15日前如果無法就自動化問題與資方達成協議，有可能出現罷工事件，因此將預估總貨量提高為627萬箱(20呎櫃)，比去年第四季的572萬箱增加約9.62%，原來是估僅年增1%的，新的預估數字接近今年第二季的626萬箱。根據Alphaliner統計，今年第二季遠東地區運往美國的貨櫃共465萬箱，佔輸美貨櫃總運量的74.28%。

謝志堅認為，美國總統當選人川普會採取甚麼樣的關稅政策，現在都屬於預測，美國進口商也要衡量有沒有足夠的倉儲空間、倉儲費用要多少，以及資金積壓等問題，再決定是否要搶運高關稅貨，以及要搶運多少等，不過他都要強調，提前進貨就是寅吃卯糧，代表後面的貨會變少。

美國政治新聞網站「Politico」本月月12日報導指出，川普可能在新任期第一天就通過行政法令實施新關稅，並探討國會是否可透過立法推動該計劃。

遠景基金會執行長賴怡忠本月9日在「美國大選後的地緣政治及區域情勢」座談會上指出，川普對中國發動60%關稅的可能性很高，由於美國過去發動對中國「301調查」，中國至今仍在美國「特別301報告」中，川普依據特別301對中國加徵關稅，不須經過國會同意，但是對其他國家加徵關稅有一定程序要走，也要國會願意配合。

全球前十大貨櫃船公司的中國公司負責人指出，在大陸現場並未見搶運高關稅貨品，疫情期間美國進口商搶運的貨，後來積壓在倉庫難以消化，花了近一年時間才消化完庫存，而高關稅貨能搶運的時間很短，估計貨量有限。

國內大型攬貨公司負責人指出，目前沒有客戶接洽搶運高關稅貨的案件，但是有客戶在詢問從墨西哥等地運貨到美國的相關事宜。