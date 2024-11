川普媒體爆有意收購！「1檔股票」瞬間暴漲　多次熔斷

▲美國總統當選人川普旗下的社交媒體公司、川普媒體集團,傳將收購加密貨幣交易平台Bakkt。(圖/路透)

記者邱晟軒/綜合報導

川普媒體科技集團(TMTG,股票代號DJT)正在與加密貨幣交易所 Bakkt (Bakkt Holdings Inc)洽談併購案,消息一出,雙方股價應聲大漲,其中Trump Media當日收盤上漲16%,Bakkt 股價更是暴衝162%,至29.71美元,盤中數度因波動過大觸發熔斷,盤後繼續飆漲16.80%。



根據《金融時報》19日報導,川普媒體科技集團為即將上任的美國總統當選人川普所持有的上市公司,川普擁有 50% 以上的股份,目前在納斯達克以 DJT 代號掛牌交易,主要營運社群平台 Truth Social。

▲Bakkt 股價暴漲162%,多次觸發熔斷。(圖/翻攝網路)

川普集團今年營收雖僅260萬美元,但虧損卻高達3.63億美元,不過市值仍達70億美元。第三季財報顯示,集團目前持有約6.73億美元現金。



據悉,川普就職典禮籌備委員會共同主席 Kelly Loeffler,正是前 Bakkt 執行長。Loeffler 的丈夫 Jeffrey Sprecher 則是紐約證券交易所的母公司「洲際交易所」(ICE)執行長。她在2019年離職就任喬治亞州聯邦參議員,但後來在特別選舉中敗給民主黨的Raphael Warnock。



川普集團雖尚未回應相關報導,但此舉顯示,川普在準備2025年1月20日入主白宮之際,也正積極佈局加密貨幣領域。

