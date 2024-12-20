TP-Link 遭禁！網通股4檔攻漲停　友訊飆第2根

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

根據外電報導，美國可能會自從明（2025）年禁止中國TP-Link在美國銷售，轉單效應發酵，網通廠群起上攻，友訊（2332）連飆第二根漲停板，相關族群啟基（6285）、友勁（6142）、訊舟（3047）也相繼攻克漲停板價位。

為防止網路攻擊事件發生，今年8月美眾議院美中戰略競爭委員會（Select Committee on the CCP）兩名議員要求拜登政府調查TP-Link及相關公司生產的路由器是否對國家安全構成威脅。

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由於TP-Link路由器在美國市占率高達6成，一旦在美遭到禁售，將是川普在2019年下令華為退出美國基礎建設以來，中國電信設備被迫退出美國市場的最大動作，就品牌市場來看，若TP-Link確定禁售，造成品牌的板塊的挪移，品牌經營者將是主要受惠者。

全球市占率也相對多數品牌高，而台灣網通廠中，同樣以經營品牌的友訊、合勤控（3704），以及華碩（2357）品牌均可望成為主要受惠者，至於代工市場則有此外，代工市場方面，目前台灣網通廠中，包括中磊（5388）、正文（4906）、智易（3596）、智邦（2345）、明泰（3380）、神準（3558）與建漢（3062）均有路由器代工訂單。