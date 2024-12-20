萬泰物流董座寵員工　上班時間辦聖誕趴、表演首獎獎金3萬

▲萬泰物流董事長鄭毓文扮演小丑，與獲表演首獎的團隊合影。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

萬泰物流集團董事長鄭毓文很喜歡與員工玩在一起，也很寵員工，已經連續13年在上班時間辦聖誕趴，今(20)日上午請來航空公司與貨櫃船公司高階主管等擔任評審，為員工12組表演節目評分，前三名獎金1-3萬元，今年拿到首獎的是業務二部跟業務五部聯合製作的搞笑環保劇「太陽神叫」，該團隊已創下四連霸紀錄。中午接著舉辦自助餐會，農曆年前還有尾牙。

鄭毓文自己模仿電影「小丑2」的男主角裝扮，讓來賓都認不出是他。而他看到員工的舞台設計與服裝道具相當講究，已經表示明年首獎獎金要加到5萬元。公司同時辦理辦公室布置競賽，今日12組參賽團隊，優勝獎5名各發5千元獎金，佳作獎5名各發2500元獎金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲萬泰物流董事長鄭毓文扮演小丑，讓賓客都認不出來。（圖／記者張佩芬攝）

「太陽神叫」由業務協理陳威良、辜煜華部長、賴毓萱部長三人組織一個9人小組統籌與編劇，由業二部、業五部全體業務31人共同演出，包括製作道具及彩妝。

故事講ESG，環保，愛護地球，劇中納美人是代表森林的破壞及保護，鐵達尼是代表海洋的汙染及保護，大金冷氣是代表浪費電源導致溫室效應地球暖化，地球越來越熱，出現九個太陽，中國的后羿、西洋的邱比特都無法射下太陽拯救地球，最後由電影「周處除三害」男主角陳桂林射下8顆太陽拯救了地球。

▲萬泰的英文名稱Dolphin Logistics，暱稱為海豚物流集團，員工的辦公室布置競賽製作一座海豚銀行，獲得優勝獎。（圖／記者張佩芬攝）

劇中的大金先生造型可愛，納美人裝是從淘寶上買來的，陳威良協理則自己扮演射下8個太陽的黑幫老大。

獲得第二名的是業務六部+客服部的「聖誕盜數六分鐘」，第三名是營業七部+營業二部的「DOL GYM」。公司高階指出，業務部門員工活潑外向，都是表演競賽的常勝軍。

目前全球已經有近2千名員工的萬泰集團，明年將迎接30周年慶，並將更進一步擴大集團事業，拓展子公司營業規模。