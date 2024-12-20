富時指數調整生效　台股最後一盤爆千億大量

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所與富時國際合編的臺灣指數系列、臺灣高股息指數成分股換股於今（20）日生效，最後一盤爆出千億元大量，摜壓指數188點，以22510.25點作收，暫時失守22627點半年線，統一投顧董事長黎方國分析，美國鷹派降息，外資聖誕節長假將至，加上法人作帳行情告一段落，下週台股呈現量縮整理格局，指數區間落在22000～22900點之間。

元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）兩檔ETF追蹤臺灣指數系列成分股變動，成分股中新納入陽明（2609），剔除亞德客-KY（1590），尤其0050、006208規模分別高達4,334億元，以及1,510億元，加計元大高股息（0056）3,564億元、富邦科技（0052）1,510億元、元大中型100（0051）18.4億元，上述5檔ETF換股牽動上兆元資金動向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於元大台灣50成分股將陽明（2609）納入成分股，尾盤爆出5.1萬大量，上漲1.5元、漲幅1.92%，以79.7元，這也帶動長榮（2603）、萬海（2615）收漲，航運類股指數上漲0.34%。

盤面上除了生技、運輸、資訊、其他電子四大族群，其他類股都是收黑，台積電（2330）下跌35元，收在1035元，市值滑落至26.84兆元，聯發科（2454）、台達電（2308），以及日月光投控（3711）等權值股中箭落馬收黑，電子類股指數下挫2.14%。

黎方國表示，美國聯準會明年降息幅度由先前預估4碼，縮減到2碼，降息不如預期引發市場震盪，而今年台股漲幅達26%，為亞洲市場漲幅最大者，明年美、台經濟成長率、企業獲利成長率還是維持成長，基期偏高效應下，明年成長幅度不如今年，加上外資即將進入年底長假，這也意味台股進入量縮高檔整理階段。

