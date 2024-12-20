華碩董座：今年業績史上第二好　機器人應用內部進行中

▲華碩董事長施崇棠。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

電腦大廠華碩（2357）今日舉行尾牙，並邀請包括韋禮安、蔡健雅、八三夭等藝人獻唱，董事長施崇棠在晚會開始前也接受媒體聯訪，並表示在2021年業績創新高後，今年會是華碩史上第二好的業績，也是他最為大家驕傲的一年，同時他也透露，近期最夯的機器人相關應用產品，公司已經如火如荼的在內部進行了。

施崇棠表示，今年是驕傲的一年，因為今年會是史上第二好的業績，同時今年是最為大家驕傲的一年，因為這是在上一次業績登頂後，經過痛定思痛後的再造進化。

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施崇棠也說，華碩創新上，創新思維也更上層樓，幫助推出更多領先產品，雖然伺服器起步比較晚，但也發憤圖強，提前三年達到五倍營收的里程碑，其他部門也都有很大的里程碑。

施崇棠也說，近來在最前沿的人工智慧上有很多辯論，不過他認為用更大的模型來訓練以及使用更大的算力，可能大家會擔心是不是會有邊際效益的遞減，因此他認為，可能未來會往更多元化的方向來發展。

至於機器人應用佈局，施崇棠透露，機器人這個部分，華碩先前就曾經有參與過，走過必有痕跡，華碩也很珍惜這個機會，之前已經看到馬斯克再談，因此這部分華碩已經如火如荼在內部發動計畫，接下來大家也會往這方向走，連台積電的魏哲家都跟馬斯克談了，這部分華碩也不會浪費掉以前的經驗，也會往前繼續努力。