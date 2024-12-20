ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

華碩董座：今年業績史上第二好　機器人應用內部進行中

▲▼華碩董事長施崇棠。（圖／記者高兆麟攝）

▲華碩董事長施崇棠。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

電腦大廠華碩（2357）今日舉行尾牙，並邀請包括韋禮安、蔡健雅、八三夭等藝人獻唱，董事長施崇棠在晚會開始前也接受媒體聯訪，並表示在2021年業績創新高後，今年會是華碩史上第二好的業績，也是他最為大家驕傲的一年，同時他也透露，近期最夯的機器人相關應用產品，公司已經如火如荼的在內部進行了。

施崇棠表示，今年是驕傲的一年，因為今年會是史上第二好的業績，同時今年是最為大家驕傲的一年，因為這是在上一次業績登頂後，經過痛定思痛後的再造進化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施崇棠也說，華碩創新上，創新思維也更上層樓，幫助推出更多領先產品，雖然伺服器起步比較晚，但也發憤圖強，提前三年達到五倍營收的里程碑，其他部門也都有很大的里程碑。

施崇棠也說，近來在最前沿的人工智慧上有很多辯論，不過他認為用更大的模型來訓練以及使用更大的算力，可能大家會擔心是不是會有邊際效益的遞減，因此他認為，可能未來會往更多元化的方向來發展。

至於機器人應用佈局，施崇棠透露，機器人這個部分，華碩先前就曾經有參與過，走過必有痕跡，華碩也很珍惜這個機會，之前已經看到馬斯克再談，因此這部分華碩已經如火如荼在內部發動計畫，接下來大家也會往這方向走，連台積電的魏哲家都跟馬斯克談了，這部分華碩也不會浪費掉以前的經驗，也會往前繼續努力。

關鍵字： 華碩施崇棠

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

華碩董座：今年業績史上第二好　機器人應用內部進行中

華碩董座：今年業績史上第二好　機器人應用內部進行中

電腦大廠華碩（2357）今日舉行尾牙，並邀請包括韋禮安、蔡健雅、八三夭等藝人獻唱，董事長施崇棠在晚會開始前也接受媒體聯訪，並表示在2021年業績創新高後，今年會是華碩史上第二好的業績，也是他最為大家驕傲的一年，同時他也透露，近期最夯的機器人相關應用產品，公司已經如火如荼的在內部進行了。

2024-12-20 17:56
經濟部預告北北基「山崩地質敏感區」　涉及40個行政區

經濟部預告北北基「山崩地質敏感區」　涉及40個行政區

經濟部今（20）日預告，將修正北北基「山崩與地滑地質敏感區」草案，變更後涉及北北基共40個行政區、面積共226平方公里。

2024-12-20 17:50
富時指數生效　陽明尾盤爆5萬張買單、外資吃豆腐居賣超首位

富時指數生效　陽明尾盤爆5萬張買單、外資吃豆腐居賣超首位

富時指數調整今（20）日尾盤生效，陽明海運（2609）被納入成分股，尾盤爆逾5萬張買單，但是外資趁勢大砍5.3萬張，居賣超首位，大吃指數調整的豆腐。

2024-12-20 16:26
洪進揚帶領群創轉型進「第2個六年」　估半導體投資達五成

洪進揚帶領群創轉型進「第2個六年」　估半導體投資達五成

面板大廠群創（3481）董事長洪進揚今日表示，今年是他接手群創滿六年，但他當時在接任之時，就對群創已經有了「666，三個六年」的規劃，現在也已經邁入第二個六年，未來也會繼續衝刺，邁向第三個六年，同時他也表示，未來會加重對半導體投資的比重，長期來看，有望和面板投資比例對分，至於是否會繼續賣廠，他也說賣廠不是為了獲利，而是為了轉型跟獲得更好的競爭力。

2024-12-20 17:28
高階AI晶片頻流入中國　 輝達要求美超微、戴爾進行抽查

高階AI晶片頻流入中國　 輝達要求美超微、戴爾進行抽查

近日市場傳出，美國商務部將針對輝達（NVIDIA）展開調查，要查清過去一年來，NVIDIA旗下產品是如何外流至中國，對此NVIDIA已經要求美超微和戴爾等大型客戶對東南亞的客戶進行調查。

2024-12-20 12:26
富時指數調整生效　台股最後一盤爆千億大量

富時指數調整生效　台股最後一盤爆千億大量

證交所與富時國際合編的臺灣指數系列、臺灣高股息指數成分股換股於今（20）日生效，最後一盤爆出千億元大量，摜壓指數188點，以22510.25點作收，暫時失守22627點半年線，統一投顧董事長黎方國分析，美國鷹派降息，外資聖誕節長假將至，加上法人作帳行情告一段落，下週台股呈現量縮整理格局，指數區間落在22000～22900點之間。

2024-12-20 16:25
每人最高10萬！　2025勞保紓困貸款12／26開辦

每人最高10萬！　2025勞保紓困貸款12／26開辦

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部今（20）日公告，114年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於12月26日至明年1月10日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

2024-12-20 09:10
美調查輝達AI晶片流入中國　分析師：完全杜絕非常困難

美調查輝達AI晶片流入中國　分析師：完全杜絕非常困難

外媒報導，美國商務部近期要求晶片巨擘輝達（NVIDIA）調查過去1年來，輝達產品如何流入中國。分析師今天表示，輝達晶片可能經由東南亞或中東等地轉運流入中國，很難完全防止流通，但美國的調查應該能有一定的遏制效果。

2024-12-20 12:19
棒球12強紀念幣難問世！　央行曝卡2大難題

棒球12強紀念幣難問世！　央行曝卡2大難題

棒球12強中華隊奪冠，外界建議央行發行紀念幣，央行今（20）日指出，目前評估銀幣發行的空間碰到開模時間長、預算編列來不及2道難題待解決。

2024-12-20 11:18
TP-Link 遭禁！網通股4檔攻漲停　友訊飆第2根

TP-Link 遭禁！網通股4檔攻漲停　友訊飆第2根

根據外電報導，美國可能會自從明（2025）年禁止中國TP-Link在美國銷售，轉單效應發酵，網通廠群起上攻，友訊（2332）連飆第二根漲停板，相關族群啟基（6285）、友勁（6142）、訊舟（3047）也相繼攻克漲停板價位。

2024-12-20 11:14

讀者迴響

熱門新聞

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

雲端發票4人重複中獎　國稅局告承辦商

全台存款餘額大公開！網驚「台北市每人925萬」

鼎泰豐開缺「洗碗人員45K」　一票讚：打趴科技業

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

先探／謝金河：一個台股兩個世界

104萬股民安啦！　00919配0.72元緩步填息

打造跨世代、跨族群的共融服務　富邦以實際行動落實普惠金融

鴻海不放棄搶親日產　劉揚偉派重臣飛法國找大股東雷諾議價

全聯倉儲台中大火釀9死　2產險公司承保營造綜合險

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366