快訊／台股收盤大漲302.26點　台積電漲15元至1040

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（19日）開高走高，加權指數終場大漲302.26點，以22848.8點作收，漲幅1.34％，成交量3551.73億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲68.2點開出，指數開高走高，盤中最高達22906.69點，最低22578.75點，終場收在22848.8點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1040元，漲幅1.46％；鴻海（2317）上漲1元至203.5元；廣達（2382）下跌0.5元至290元；陽明（2609）上漲2.6元來到74.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.08元至9.51元。
今天漲幅前5名個股為華冠（8101）上漲0.95元，漲幅10％；AMAX-KY（6933）上漲24元，漲幅9.98％；光鋐（4956）上漲3.4元，漲幅9.96％；高力（8996）上漲31元，漲幅9.95％；佳和（1449）上漲2.3元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為力銘（3593）下跌1.04元，跌幅9.95％；日成-KY（4807）下跌2.65元，跌幅9.85％；東訊（2321）下跌1.05元，跌幅6.31％；隆銘綠能（3018）下跌2.1元，跌幅6.27％；錸寶（8104）下跌2.8元，跌幅5.24％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華冠（8101）
|10.45
|▲0.95
|▲10.0％
|AMAX-KY（6933）
|264.5
|▲24.0
|▲9.98％
|光鋐（4956）
|37.55
|▲3.4
|▲9.96％
|高力（8996）
|342.5
|▲31.0
|▲9.95％
|佳和（1449）
|25.45
|▲2.3
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|力銘（3593）
|9.41
|▼1.04
|▼9.95％
|日成-KY（4807）
|24.25
|▼2.65
|▼9.85％
|東訊（2321）
|15.6
|▼1.05
|▼6.31％
|隆銘綠能（3018）
|31.4
|▼2.1
|▼6.27％
|錸寶（8104）
|50.6
|▼2.8
|▼5.24％
資料來源：證交所
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