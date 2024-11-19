快訊／台股收盤大漲302.26點　台積電漲15元至1040

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（19日）開高走高，加權指數終場大漲302.26點，以22848.8點作收，漲幅1.34％，成交量3551.73億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲68.2點開出，指數開高走高，盤中最高達22906.69點，最低22578.75點，終場收在22848.8點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1040元，漲幅1.46％；鴻海（2317）上漲1元至203.5元；廣達（2382）下跌0.5元至290元；陽明（2609）上漲2.6元來到74.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.08元至9.51元。

今天漲幅前5名個股為華冠（8101）上漲0.95元，漲幅10％；AMAX-KY（6933）上漲24元，漲幅9.98％；光鋐（4956）上漲3.4元，漲幅9.96％；高力（8996）上漲31元，漲幅9.95％；佳和（1449）上漲2.3元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為力銘（3593）下跌1.04元，跌幅9.95％；日成-KY（4807）下跌2.65元，跌幅9.85％；東訊（2321）下跌1.05元，跌幅6.31％；隆銘綠能（3018）下跌2.1元，跌幅6.27％；錸寶（8104）下跌2.8元，跌幅5.24％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華冠（8101） 10.45 ▲0.95 ▲10.0％ AMAX-KY（6933） 264.5 ▲24.0 ▲9.98％ 光鋐（4956） 37.55 ▲3.4 ▲9.96％ 高力（8996） 342.5 ▲31.0 ▲9.95％ 佳和（1449） 25.45 ▲2.3 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 力銘（3593） 9.41 ▼1.04 ▼9.95％ 日成-KY（4807） 24.25 ▼2.65 ▼9.85％ 東訊（2321） 15.6 ▼1.05 ▼6.31％ 隆銘綠能（3018） 31.4 ▼2.1 ▼6.27％ 錸寶（8104） 50.6 ▼2.8 ▼5.24％

資料來源：證交所