AI升級典範！台灣大總經理林之晨打造電動車生態圈　榮獲IDC未來企業大獎「年度CEO」

▲台灣大總經理林之晨榮獲台灣區「年度CEO」殊榮,上任5年帶領台灣大營收成長59%。

記者錢雅慧/綜合報導

由IDC(International Data Corporation) 舉辦「2024未來企業大獎」於昨(18)日公布得獎名單,台灣大哥大總經理林之晨憑藉「超5G」方針,結合Telco+Tech策略,以台灣大電信天賦,鏈結AppWorks新創資源,成功推動台灣大電信航母在AI時代中加速前行,榮獲台灣區「年度CEO」(CEO of the Year)。台灣大同時運用「Taiwan Mobility」戰略,策略性投資智慧停車平台USPACE,拓展電動車充電服務「MyCharge」,以車主為中心,讓電車充電與生活圈輕鬆結合,打造一站式「停車+充電」最佳體驗,獲頒台灣區「企業永續獎」(Special Award for Sustainability)肯定,讓城市更潔淨智慧,加速 EV100 的進程。由台灣大個人用戶事業商務長林東閔、國際電信事業副總經理李南玫代表赴新加坡領獎。

▲台灣大推動「MyCharge」充電服務,擴大EV100生態圈,榮獲台灣區「企業永續獎」肯定,由台灣大個人用戶事業商務長林東閔(左)赴新加坡領獎(圖右為IDC亞太區研究總監Daphne Chung)。

林之晨榮獲台灣區「年度CEO」殊榮 上任5年帶領台灣大營收成長59%

台灣大總經理林之晨表示,非常榮幸獲得台灣區「年度CEO」殊榮,這是對台灣大全體同仁的努力與創新精神的認可。過去一年,台灣大完成合併台灣之星,推動台灣電信歷史性的五變三整併,邁入「價值」競爭新局。今年10月台灣大整體電信營收攀升至2015年來新高,電信營業利益更繳出年增37%之優異成績。在AI浪潮下,台灣大持續運用「Telco+Tech」策略,結合電信天賦與AppWorks新創夥伴,透過AI賦能產業升級,讓營運飛輪加速快轉。

▲台灣大國際電信事業副總李南玫(左)代表總經理林之晨,領取台灣區「年度CEO」殊榮(圖右為IDC亞太區研究總監Daphne Chung)。

林之晨自2019年起擔任台灣大哥大總經理,同時身為亞洲最大新創加速器AppWorks董事長暨合夥人,鏈結新創,洞察未來趨勢,提出「超 5G 」方針,涵蓋Gift、Group、Grit、Green、GSEA(Greater South East Asia)等5大面向,整合集團旗下電商領導品牌momo以及AppWorks等企業,善用AI、大數據天賦,奠基千萬用戶基礎,運用「Telco+Tech」策略,拓展電信通訊、電信金融、遊戲、mo幣生態圈、MyCharge等多元科技事業,陸續推出 mo幣多、OP 響樂生活、好速成双 等獨門產品,提升用戶忠誠度,今年第一季台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU 年增達到 7.1%。

林總經理也推動台灣大與AppWorks新創諸多雙贏合作,佈局大東南亞市場,並響應淨零趨勢,發展MyCharge共享移動等科技事業,擴展國際布局。此外,台灣大戰略結盟精誠資訊,推升各產業AI升級、5G專網及AIoT等成長機會,並與多國電信業者組成「電信跨境獎勵聯盟」,提供跨境服務。成功將台灣大轉型為區域級科技電信集團。在林總經理帶領下,台灣大營收相較上任前一年成長59%,同時逆轉電信營收自2016年起的連5年衰退。

從行動到移動 推動「MyCharge」充電服務 擴大EV100生態圈

響應淨零趨勢,台灣大哥大從行動通訊服務跨足共享移動市場,推出結合電信科技的充電營運服務MyCharge,並鏈結新創資源,領投台灣整合式智慧出行服務USPACE 2億元,透過策略夥伴USPACE APP智慧停車管理、一鍵預約指定場站充電車位,及UDrive特斯拉租賃服務,加速電動車產業發展,現已於台灣8縣市佈建超過200支充電樁。

▲台灣大加入「全球交通載具電動化倡議EV100」,承諾2030年前全公司交通載具100%電動化。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示,能夠以「From Mobile to Mobility」的新科技電信ESG理念,榮獲IDC 2024未來企業大獎的「企業永續獎」,深感榮耀。這是繼今年於葡萄牙的DwP Global Summit榮獲「數位新使命智慧城市獎」後,再度獲得國際殊榮,這不僅是國際間對台灣大在永續發展與商業創新突破上的肯定,更彰顯了我們持續努力的成果。

台灣大於今年5月正式加入「全球交通載具電動化倡議EV100(Electric Vehicle 100%)」,制定完整的四大承諾與兩項額外行動,運用「Telco+ Tech」策略,將減碳行動擴及共享移動市場,執行「Taiwan Mobility」戰略,具體承諾2030年前全公司交通載具100%電動化。除公務車輛全電動化、對內籌備推出員工換購電動汽機車的補貼專案,對外更致力打造串聯電車車主服務的電車生活圈,攜手USPACE、WeMo等產業鏈夥伴,打造一站式充電營運服務「MyCharge」,打造友善電動車的環境,全面推廣純電汽機車共享服務,驅動交通運具轉型,打造「EV100電動車生態圈」。

台灣大獲得2024年IDC 台灣區雙項殊榮

「2024未來企業大獎」由IDC(International Data Corporation)主辦,表彰在亞太地區數位轉型領域中傑出的企業或組織。2024 年IDC 未來企業大獎收到了來自亞太地區600家組織的超過800項提名專案,其中來自台灣的提名專案超過百件,台灣大歷經激烈評選,脫穎而出獲得台灣區「年度CEO」(CEO of the Year)與「企業永續獎」(Special Award for Sustainability) 雙項大獎肯定。