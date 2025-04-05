台股下周變「做空的天下？」他點名1類股最慘　一票嘆：來不及了

▲川普簽署對等關稅行政命令。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

中國對美國總統川普對等關稅出重拳，引發全球股市劇烈波動，美股連續第二日暴跌，台股雖尚未開市，但不少投資人皮皮剉，有網友直呼「下周一是做空的天下」，求大家推薦好的個股做空，並猜測AI相關個股會很慘。對此，網友大喊來不及了，「開盤跌停鎖死，完全沒肉吃」。

有網友在Dcard發文，「下禮拜是做空的天下？」並進一步詢問，哪些股票可能是做空的好選擇；他也特別提到，AI相關的股票可能會受到較大的影響，跌幅可能會比較慘重。

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貼文曝光，網友搖頭，「大家都預測得到的，你憑什麼認為你賺得到？空下去結果被嘎爛」、「開低走低空起來沒肉，就怕政府偷偷大力護盤嘎一個」、「來不及了，下星期可能盤下禁空，一開盤可能就-1000點。你也空不下去」、「大部分股票都會跌停或接近跌停，股票下空單會沒有賺頭」、「有一說一，我覺得是台灣的汽車業，然後台股我倒是覺得20688不容易破，還有兩天可以觀察」。

也有網友勸退，做空風險很大，「躲崩搭配這兩天的美股可能反彈，星期一開低黑手應該會拉才對，做空危險」、「空頭偶有反彈，力道都很強，如果你想做也可，祝福」、「下禮拜高機率會空在地板，急跌容易急彈」。