被課32%重稅！胡采蘋曝2現況「台灣對美國很大方了」　1點超納悶

▲美國總統川普2日宣布對等關稅政策。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普宣布實施「對等關稅」，台灣即將面臨32%的高關稅，衝擊全台產業發展，財經網美胡采蘋看完美國貿易代表署公布的「2025年對外貿易障礙評估報告」後，發現台灣對美國的貿易壁壘並沒有很多，主要是農產品跟汽車，但相對開放了，不禁疑惑「全台灣產業賠下去的意義是在？」

財經網美胡采蘋在臉書「Emmy追劇時間」發文，與許多國家相比，台灣對美國商品設下的貿易並不多，主要是農產品與汽車，且台灣早已開放超過30個月以上的美國牛肉進口，「韓國到現在都還在禁」。

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針對美豬部分，胡采蘋指出，報告中提及台灣雖然容許進口含萊克多巴胺的豬肉，但仍有最大殘留容許量的規範，「報告寫一堆有的沒的，台灣要標示豬肉、暗示美豬不好、主管機關常常去查美豬，但實際上應該就是大家比較愛吃台豬」。

胡采蘋進一步指出，日本也是農業大國，從海鮮、馬鈴薯到蘋果，甚至連寵物食品都有限制，比起日本設下的多項進口限制，台灣可說是「相對友善」。

汽車進口方面，胡采蘋提到，台灣允許美規車，每年每車型進口75輛，相較於日本對電動車的許可門檻從補助、零件到充電系統都有細節要求，韓國甚至以空氣品質標準來限制美車，要求達到韓規排放標準，卻沒提供具體改裝指引，「相比起來，感覺台灣已經是相對開放了」。

胡采蘋對台灣被課徵32%重稅感到納悶，跟其他國家相比，台灣已經相對是開放市場了，「那台灣為什麼不考慮宣佈對美零關稅呢，看起來我們開放市場的代價應該會比其他競爭國家小啊，那全台灣產業賠下去的意義是在？」