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台股下周「崩跌2000點不意外」　財經專家：抄底前要先想破底怎辦

▲▼川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透）

▲川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

針對美國總統川普宣布對等關稅新制，台灣未來要面臨32%關稅，行政院長卓榮泰今宣布總經費880億的產業支持方案，下週會主動邀請國會朝野黨派共商國是。對此，。財經作家「狄驤」表示，下周台股開盤保守跌1800點，崩跌2000點都不意外。

財經作家狄驤於4日深夜在臉書粉專「狄驤的資本主義求生筆記」發文，警告台股可能面臨大幅下跌。他指出，根據目前富台指的跌幅估算，若跌勢未能在周五收盤前收斂，下周一台股開盤可能保守估計會下跌1800點，甚至可能因斷頭賣壓再次崩跌2000點。

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狄驤提到，這次市場大跌的原因與去年不同，但投資人仍需謹慎。他強調，「人人都想在下坡時買進，但別忘了被壓死的可能性」，呼籲投資者在抄底之前先考慮破底的風險。

他表示，自己在清明連假前並未預料到台股可能會有如此大跌幅，但市場多次證明，任何事情都有可能發生，「沒有什麼『應該跌夠多了吧？』這種事。」

狄驤強調，將風險放在獲利之前是非常重要的，這也是他在過去一兩個月內提醒大家提高現金比例或佈局避險資產的原因。他提醒投資人，應該重視風險管理，以應對可能出現的市場波動。

▲▼行政院長卓榮泰出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰出席「因應美國關稅，我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

針對川普的對等關稅，行政院長卓榮泰4日表示，匯率問題，會請央行、金管會今天彙整所有已經發生、或者預判未來可能，再由他彙整後對外界說明。另外，關稅問題要排除一些非貿易障礙，在合理、有世界共同標準情況下，台灣願意跟世界站在一起，但維護國人健康列為優先考量。

卓榮泰表示，未來衝擊一定是有的，希望經過今天美國股市震盪、行政院對外說明，在這一兩天會再跟產業界持續溝通，期待禮拜一有所掌控，並呼籲國人對於禮拜一的股市要有心理準備，可能將面臨一場震撼。

關鍵字： 川普台灣關稅財經股市

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