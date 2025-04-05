友人不玩股、不看新聞「開心出國玩」　大票愣：這才最可怕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

股市震盪、經濟下行，會影響到不投資的一般民眾？有網友表示，身邊不少朋友不太看新聞，也沒投資股票，這幾個月還是開心出國、過生活，似乎沒有受到任何衝擊，讓他好奇「最近對不玩股票的一般民眾有影響嗎？」貼文一出，網友紛紛點出隱形壓力已經悄悄逼近，「溫水煮青蛙，不痛不癢才最可怕。」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「最近對不玩股票的一般民眾有影響嗎」，朋友不太看新聞，「關稅還沒開始影響，中國也沒真的打來」，對方這幾個月就一樣四處旅遊、毫無憂慮。他不禁好奇，對那些不投資、也不關心財經新聞的一般人來說，這波股市震盪與國際政經動盪，是否真的沒有什麼影響？

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留言區火速炸鍋，不少人直指影響會慢慢滲透到各行各業，「等倒閉裁員失業就有差了」、「有的喔！失業，然後東西漲了不會跌，今年如果漲 電、水、油、台高鐵等，你會更有感的」、「等你連掃把也要買進口的就知道了」、「3-6個月」、「無薪假失業+停滯性通膨。」

針對川普的對等關稅，行政院長卓榮泰4日表示，匯率問題，會請央行、金管會彙整所有已經發生、或者預判未來可能，再由他彙整後對外界說明。另外，關稅問題要排除一些非貿易障礙，在合理、有世界共同標準情況下，台灣願意跟世界站在一起，但維護國人健康列為優先考量。

卓榮泰表示，未來衝擊一定是有的，希望經過美國股市震盪、行政院對外說明，在這一兩天會再跟產業界持續溝通，期待禮拜一有所掌控，並呼籲國人對於禮拜一的股市要有心理準備，可能將面臨一場震撼。