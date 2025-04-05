台股皮皮挫　486先生喊「逢低要加碼」先做1事：不會長期在低點

▲川普關稅大刀衝擊全球經濟。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

美國「對等關稅」政策影響全球股市，美股連續兩日暴跌，台股雖尚未開市，但台積電ADR已在盤前下跌5.32%，3日內累計跌幅達13.96%。電商網紅「486先生」陳延昶表示，股市不會一直在低點，股票逢低買，逢高賣，「各位朋友準備好了嗎？」另外他猜測台幣會貶值，先將49萬台幣（約1.4萬美元）換成美元放著。

陳延昶在臉書發文，「用屁股想也知道，川普的全世界通殺關稅，肯定會造成美國股市大崩跌」，周一台股開盤，也一定是綠油油，不過他強調，以長期來說，股市絕對不會長期在低點，「我們都知道股票要逢低買、逢高要賣，所以各位朋友你準備好了嗎？」

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陳延昶也透露，川普對全世界課重關稅，認為台灣可能會貶值，於是先將台幣49萬元換成美元，「就先換放著，我是想，若沒有貶值，換了放著也沒差」。

貼文曝光，掀起網友討論，「收到。現金要準備好就對了」、「問題是會跌多深，多久，心臟要多強，又是一門學問」、「台積等待五字頭再接」、「大哥猛啊」、「美元還會升值，建議大佬換100萬」、「預備進場逢低買進」、「已經準備好，就等周一補貨」。

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



針對川普的對等關稅，行政院長卓榮泰4日表示，匯率問題，會請央行、金管會今天彙整所有已經發生、或者預判未來可能，再由他彙整後對外界說明。另外，關稅問題要排除一些非貿易障礙，在合理、有世界共同標準情況下，台灣願意跟世界站在一起，但維護國人健康列為優先考量。

卓榮泰表示，未來衝擊一定是有的，希望經過今天美國股市震盪、行政院對外說明，在這一兩天會再跟產業界持續溝通，期待禮拜一有所掌控，並呼籲國人對於禮拜一的股市要有心理準備，可能將面臨一場震撼。