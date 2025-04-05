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中國反擊34%關稅　謝金河示警「美國2大品牌」首當其衝

▲中美關係。（圖／CFP）

▲中美新一輪關稅大戰開打。（圖／CFP）

記者高兆麟／綜合報導

美國總統川普對等關稅震撼全世界，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，這場關稅大戰只有兩個主角，其他都是陪榜，川普宣布對中國開徵34%關稅，中國立刻還以顏色，也宣布對美課34%關稅，首當其衝的是在中國擁有廣大市場的APPLE，Nike等知名品牌產品。

謝金河說，中國已非1985年的吳下阿蒙，搖身變成世界最大出口國，也成為世界第二大經濟體，現在川普掀起關稅大戰，中國回擊，這場風暴還在激盪中，震央尚未結束。

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以下是謝金河臉書內容：

世界剩下兩個人的叫板！

川普關稅大刀揮下去，在財政部長貝森特恐嚇：誰反擊，只會課更多稅！連日本首相石破茂都只能回應日本是全世界投資美國最多的國家，他對於日本被課稅感到滿腹委屈。台灣由卓榮泰院長率內閣團隊提出880億補貼方案，看起來也沒有切到核心。

也許台灣應清理出來，哪些產業對美國有高的關稅壁壘？並且具體提出改善措施。還有平衡貿易逆差的擴大對美國的採購方案，並著手赴美談判！

其實這場關稅大戰只有兩個主角，其他都是陪榜，甚至是可以商量的，像加，墨都經常高高舉起，又放下。這次川普宣布對中國開徵34%關稅，次日中國立刻還以顏色，也宣布對美國課34%關稅，首當其衝的是在中國擁有廣大市場的APPLE，Nike等知名品牌產品。

現在中國還手了，川普接下來如何接招？這是接下來的世界大事。中國的經濟體在1985年全球排名第九，規模只有3066億美元，隨著鄧小平改革開放，到1990年中國成為世界工廠，統計從1974到1990年，中國只有5年順差，有12年是逆差，但從1990年後，中國只有1993年出現逆差，到2001年中國加入WTO，到2005年，中國的順差首度超過1000億美元，此後中國搖身變成世界最大出口國，也成為世界第二大經濟體，從2017年起，中國開始向美國叫板，這次川普揮大刀，當然是衝著中國來的。

這次中國加一的國家全遭重稅伺候，亞洲的柬埔寨，寮國，緬甸，和中國依存度愈高的國家都難逃重稅。非洲的南非，賴索托，馬達加斯加，波扎那也是重稅。這次川普幾乎是天羅地網要把中國洗產地的國家一網打盡。

只是中國已非1985年的吳下阿蒙，川普大刀砍下，中國也有能力「以牙還牙」，還有川普大刀亂砍，對給助力的盟友也下手不留情，這一輪是不是會像川普所言：手術完成，股市會大漲！恐怕沒有那麼樂觀。

在中國的霸凌下，台灣的產業很少能享受低關稅優惠，只能逐水草而居，現在才發現到哪裡設廠都逃不過關稅大刀！這場風暴尚在激盪中，震央尚未結束！


 

關鍵字： 關稅大戰中美對峙謝金河全球經濟股市动荡

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