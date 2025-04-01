ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

電動車自撞「3女大生燒成焦屍」！疑車門斷電鎖死　小米股價跌超5%

▲小米電動車撞車起火釀3死，小米股價大跌超過5%。（圖／翻攝自微博）

▲小米電動車撞車起火釀3死，小米股價大跌超過5%。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國安徽省3月29日深夜發生一起嚴重交通事故，一輛小米SU7電動車行駛在德上高速公路時，不明原因失控撞上護欄後起火，車內3名女大學生因疑似車門打不開而未能及時逃生，最終不幸喪命。事故引發外界對小米電動車安全性的質疑，並造成小米集團股價大幅下跌。

綜合陸媒報導，事故發生在3月29日晚上10點左右，3名女大生駕駛小米SU7行經施工路段時，疑似失控自撞護欄，車輛瞬間起火燃燒。現場畫面顯示，車頭嚴重損毀，車內被燒得焦黑。死者家屬悲憤控訴小米SU7在撞擊後電池爆燃，導致車輛起火並斷電，使車門無法打開，3名女大生因此受困車內，最終喪生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小米電動車撞車起火釀3死，小米股價大跌超過5%。（圖／翻攝自微博）

事故引發中國社群平台熱烈討論。家屬質疑小米汽車的安全設計，怒斥技術不成熟的產品為何要推出市場，並要求小米給予交代。許多網友也對SU7的緊急逃生機制提出質疑，認為其可能缺乏有效的緊急開門裝置。

小米公司今（4/1）日發布聲明，表示事故車輛當時處於「NOA智能輔助駕駛」狀態，系統偵測到前方施工路障後已發出提醒並開始減速，駕駛隨即接管車輛，但仍不幸發生碰撞。小米強調，SU7的四個車門均配有「緊急機械把手」，即使在電池受損、車輛斷電情況下，車門仍可正常開啟。但有網友指出，乘客可能在撞擊瞬間已失去意識或不知道如何操作機械把手，因此未能成功逃生。

▲小米電動車撞車起火釀3死，小米股價大跌超過5%。（圖／翻攝自微博）

事故發生後，「#小米SU7高速碰撞爆燃事件細節」迅速登上微博熱搜榜第一名，許多網友對小米的聲明表示不滿，批評其避重就輕，未充分解釋車門是否打不開、安全氣囊是否彈出、車輛是否自燃等關鍵問題。小米在香港交易所上市的股價也受此影響，午盤後跳水翻黑，終場收跌5.49%。

銅陵市應急管理局表示，該起事故屬於單方責任交通事故，不屬於安全生產事故，交警部門已確定為單方交通事故。小米公司則指出，事故當下已成立專項小組趕赴現場，積極配合警方調查、取證等工作，將全力協助家屬處理後續事宜，確保事件處理公開透明。

關鍵字： 小米電動車安全性車禍銅陵

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【特技麵包店】師傅倒立翻進烤爐！ #亞美尼亞

推薦閱讀

老牌黃豆油大廠價崩8成再爆下市危機　4／7起停止買賣

老牌黃豆油大廠價崩8成再爆下市危機　4／7起停止買賣

老牌油廠福懋油（1225）未如期繳交財報面臨下市危機，今股價跳空跌停鎖死報30.7元，與歷年高點相比股價已崩跌超過8成；晚間重訊公告將自4／7起停止買賣。

2025-04-01 18:47
樺晟交不出財報下周起停止交易　另挨罰24萬

樺晟交不出財報下周起停止交易　另挨罰24萬

電腦及周邊、通訊連接線股樺晟（3202）昨（31）日已先公告未依規定期限公告申報2024年財務報告，原因是因為會計師事務所來函終止委任，遭到證期會裁罰24萬元，並於下周一（7日）停止上櫃交易，該公司表示積極遴選繼任會計師，儘速完成2024年財務報告之會計師查核簽證，並辦理申報及公告。

2025-04-01 17:58
聯電嫁格羅方德！外媒曝「困難重重」　ADR盤前跌逾4.7％

聯電嫁格羅方德！外媒曝「困難重重」　ADR盤前跌逾4.7％

根據《彭博》報導，知情人士透露，格羅方德正在尋求與聯電(2330)進行合併，希望打造一家更具彈性半導體製造商，但這一交易實現的可能性較低。聯電ADR盤前回吐，下跌4.76%。

2025-04-01 17:37
永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

擁有逾40萬股東的永豐金（2890）今年股東會紀念品公布為超實用「金元包（便當盒+包）」，不過這一次零股除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，永豐金將不予發放紀念品。

2025-04-01 15:39
00923換股增刪3檔　砍寶成納華城

00923換股增刪3檔　砍寶成納華城

規模高達186.28億元的半年配ETF群益台ESG低碳50（00923）換股結果出爐，此次增刪各3檔，寶成（9904）等3檔遭剔除，新增持股中則有華城（1519）等3檔，預計明（2）日起生效。

2025-04-01 18:20
73萬股民淡定　00929再配0.05元

73萬股民淡定　00929再配0.05元

擁有73萬股民的台股ETF月配始祖復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息評價，再配0.05元，與前次維持不變。

2025-04-01 16:05
輝達最慘單月跌幅！市場憂AI榮景不再　法人曝耐心等待

輝達最慘單月跌幅！市場憂AI榮景不再　法人曝耐心等待

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）3月重挫16.54美元，創下2022年9月以來最慘單月跌幅，市場擔憂AI榮景是否已到頭？對此國泰投信指出，受到關稅不確定性壟罩的影響，晶片業的衝擊尤為明顯，因此出現拉回整理仍在預料之內，但可確信的是AI需求面仍旺盛，在基本面無虞的前提之下，靜待本周關稅逐漸明朗後，可望利空出盡，投資人需穩住耐心，等待市場雜音沉澱。

2025-04-01 14:40
美廠也中槍！川普關稅明上路　大摩點名17家業者受衝擊

美廠也中槍！川普關稅明上路　大摩點名17家業者受衝擊

美國總統川普上任後首發關稅戰即將在明（2）日正式公告上路，不過美系券商摩根士丹利（大摩）最新報告預測，包括汽車、服飾進口及鞋類3產業遇到大麻煩，共17家業者將受到衝擊，其中不乏通用汽車、福特等美系大廠。

2025-04-01 19:15
5車主加油拿雲端發票　爽中百萬元

5車主加油拿雲端發票　爽中百萬元

財政部今（1）日公告，今年1-2月雲端發票百萬獎共開出30張，有5名車主因為加油幸運中獎，最低加油金額只有121元就抱走百萬。

2025-04-01 17:02
加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

統一發票114年1-2月期特別獎獎金1000萬元中獎號碼為95980685，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定發票，可兌領特別獎中獎發票為11張，其中，一名幸運兒花1000元加油，就幸運獲得千萬獎金。

2025-04-01 16:35

讀者迴響

熱門新聞

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

台中最賺錢醫院撐盤　周邊房市置產與自住並存

真會喝！買飲料中200萬　獎落4縣市

不顧卓揆親臨！台積電2奈米擴產董座缺席　5座廠花不到赴美一半

1-2月統一發票誕生11名千萬幸運兒　超商花47元買冰拿鐵中獎

老牌黃豆油大廠價崩8成再爆下市危機　4／7起停止買賣

樺晟交不出財報下周起停止交易　另挨罰24萬

聯電、格羅方德傳將合併成美企！　未來有機會取代台積電

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366