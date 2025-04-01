電動車自撞「3女大生燒成焦屍」！疑車門斷電鎖死　小米股價跌超5%

▲小米電動車撞車起火釀3死，小米股價大跌超過5%。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國安徽省3月29日深夜發生一起嚴重交通事故，一輛小米SU7電動車行駛在德上高速公路時，不明原因失控撞上護欄後起火，車內3名女大學生因疑似車門打不開而未能及時逃生，最終不幸喪命。事故引發外界對小米電動車安全性的質疑，並造成小米集團股價大幅下跌。

綜合陸媒報導，事故發生在3月29日晚上10點左右，3名女大生駕駛小米SU7行經施工路段時，疑似失控自撞護欄，車輛瞬間起火燃燒。現場畫面顯示，車頭嚴重損毀，車內被燒得焦黑。死者家屬悲憤控訴小米SU7在撞擊後電池爆燃，導致車輛起火並斷電，使車門無法打開，3名女大生因此受困車內，最終喪生。

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事故引發中國社群平台熱烈討論。家屬質疑小米汽車的安全設計，怒斥技術不成熟的產品為何要推出市場，並要求小米給予交代。許多網友也對SU7的緊急逃生機制提出質疑，認為其可能缺乏有效的緊急開門裝置。

小米公司今（4/1）日發布聲明，表示事故車輛當時處於「NOA智能輔助駕駛」狀態，系統偵測到前方施工路障後已發出提醒並開始減速，駕駛隨即接管車輛，但仍不幸發生碰撞。小米強調，SU7的四個車門均配有「緊急機械把手」，即使在電池受損、車輛斷電情況下，車門仍可正常開啟。但有網友指出，乘客可能在撞擊瞬間已失去意識或不知道如何操作機械把手，因此未能成功逃生。

事故發生後，「#小米SU7高速碰撞爆燃事件細節」迅速登上微博熱搜榜第一名，許多網友對小米的聲明表示不滿，批評其避重就輕，未充分解釋車門是否打不開、安全氣囊是否彈出、車輛是否自燃等關鍵問題。小米在香港交易所上市的股價也受此影響，午盤後跳水翻黑，終場收跌5.49%。

銅陵市應急管理局表示，該起事故屬於單方責任交通事故，不屬於安全生產事故，交警部門已確定為單方交通事故。小米公司則指出，事故當下已成立專項小組趕赴現場，積極配合警方調查、取證等工作，將全力協助家屬處理後續事宜，確保事件處理公開透明。