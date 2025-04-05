快訊／美國銷中國的貨傳出開始搶運　謝志堅與攬貨業都認為很可能

▲美國銷中國貨物傳出已開始搶運。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

中國昨(4)日宣布報復美國高關稅，對美國所有進口商品對課徵34%關稅，TikTok今日出了一支影片，指出進出口商已經開始搶運美國輸中國貨載，要趕在5月13日以前到港，造成運價一天內上漲47%。對此國內兩家超大型攬貨公司負責人表示沒聽說，但有可能，陽明海運前董事長謝志堅則認為，美國出口商應該都有搶運的準備了。

中國財政部昨日宣布對美國進口商品加徵34％關稅，2025年4月10日12時01分之前，貨物已從啟運地啟運，並於2025年4月10日12時01分至2025年5月13日24時進口者，不加徵這項公告規定加徵的關稅。另其商務部宣布，4月4日起，針對向美國出口的中重稀土實施管制，包括釤、釓、鋱、鏑、鎦、鈧、釔，中方並把16家美國實體列入出口管制名單，11家美國公司列入「不可靠實體」名單。

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中國這項政策很明顯給了業者搶運的時間，但間相當急迫。謝志堅認為，美國出口商應該都已考慮到中國報復的可能，就像之前美東可能罷工，川普上任後表示要實施對等關稅，美國進出口商就有搶運與囤貨動作，估計美國出口商也都已算到中國對美國關稅政策報復的可能，預先做好搶運準備，應該可以搶運一波，尤其美國到亞洲的航班艙位非常空，一般都裝不滿五成貨，艙位非常充足。

TikTok影片指出，中國去年自美進口最大宗的是半導體、能源與農產品，光半導體就佔了18%；中國對美徵收34%關稅，剛好踩在世界貿易組織(WTO)談判的邊緣。

謝志堅指出，川普僅宣布4月9日開始實施對等關稅，並未說明是指貨物到港日還是裝船日，讓很多業者只能選擇暫停出貨。國內兩家超大型攬貨公司，一家認為是指貨物裝船日，因此本月9日之前還有搶運時間，另一家則認為應該是指到港日。

根據德魯里本月3日公布的貨櫃運費指數(WCI)，上海到洛杉磯每大箱(40呎櫃)運價是2726美元，而洛杉磯到上海是705美元，回程貨運價僅及去程貨26%，如果上漲47%，也僅收1036美元。由於兩岸都在放清明連假，業者表示一切都要等下周一才能確認。