台積電攜手英特爾合資建廠　花旗搖頭「不會成功」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

外媒日前拋出台積電（2330）與英特爾（Intel）已達成初步協議，雙方將成立合資企業，共同經營英特爾位於美國的晶圓廠，對此花旗分析師持懷疑態度，鑑於營運方面的根本差異，此舉不會成功，相反地，花旗認為英特爾應該徹底退出晶片製造業務。

根據《Tom’s Hardware》報導，在此協議條款中，台積電傳將持有該合資企業20%的股份，目前尚不清楚其餘80%由哪些公司持有。但先前才有報導指出，台積電曾接洽多家總部位於美國的無廠半導體設計公司，包括超微（AMD）、博通（Broadcom）、輝達（NVIDIA）和高通（Qualcomm）被邀請參與投資該項目。

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根據《 wccftech》 報導，這種安排引發了不少問題；畢竟，英特爾和台積電的晶片製造流程完全不同，幾乎不相容，正是出於這個原因，花旗現在對擬議的合資企業的可行性產生了嚴重懷疑。

花旗指出，考量到製造和運營方面的差異，預期台積電與英特爾運營或合資企業的作法並不會成功。尤其，英特爾代工業務多年來已證明其無法與台積電競爭。因此，強迫一家公司採用劣質得多的製造技術，這將摧毀高通或博通等無晶圓廠 IC 設計公司的股東價值。

花旗建議，鑑於英特爾商業代工業務成功的可能性極小，並且會拖累現金流，我們仍然認為，英特爾退出商業代工業務並專注於其核心 CPU 業務將是最有利的。

除了花旗之外，美銀最近也看淡此一協議，表示拆分英特爾可能會耗費大量時間，並且過程將會非常複雜。

