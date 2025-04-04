台灣32%關稅求解套！　學者：中央銀行該對匯率放手了

▲中央銀行。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普政府宣布對等關稅，台灣將被課32%高關稅，政府積極尋找解決對策，中研院經濟研究所研究員許文泰指出，跟美國買武器、買農產品、買天然氣，這些都是要做的，如果要把降關稅當作解套方法，完全是劃錯重點，他點出「影響台灣貿易順差的一個關鍵因素其實是央行」。

許文泰在臉書以《台灣怎麼辦》發文認為「是時候請央行出來面對」，他說，對匯率放手，才能真正縮小順差，與其之後被逼在短期內讓台幣升值到美國人滿意的範圍，不如現在就著手，把對經濟的衝擊時間拉長。

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以下是許文泰臉書內容：

台灣怎麼辦

台灣的非半導體產品要被課32％的關稅。如果真的實施了，會是對台灣非半導體的製造業的重傷害。川普雖然很反覆，但是狂人難以預測，面對風險，應該要做最壞的打算。

半導體雖然豁免，但是半導體也不是獨立存在，當然也會受影響。其實，台灣經濟這幾年看起來暢旺，事實上隱憂不少。暢旺主要是由於半導體業帶動，加上缺工問題越來越嚴重，勞動市場普遍都有加薪。非半導體的其他傳產，乃至比較「傳統」的電子業，許多都面臨來自中國產能擴張的威脅。有些媒體已經點名了數個產業的情況。

美國貿易代表署也出了對等關稅計算的說明。其實公式很簡單：只有三項！美國對該國的相對逆差、貿易彈性(trade elasticity or import elasticity)，以及關稅對於進口價格的轉嫁率(rate of passthrough)。

看到這公式，立即的反應是，這兩個參數是怎麼選的。然後仔細看說明，看到好幾篇熟悉的文章。所以，貿易代表署裡面還是有懂經濟學的人。然而這個公式本身是沒有什麼道理的。弄出這樣的公式，如果真懂經濟學的話，是不會開心的。

商品有千百種，各自的trade elasticity與passthrough rate都不一樣。但在該署的算法裡，這兩個數字對所有國家的所有商品都是一樣的。也就是說，在美國貿易代表署的粗暴的算法裡，真正決定對等關稅跨國差異的，只有一個變數，就是相對逆差 (X-M)/M，其中Ｘ對美國對該國的出口，Ｍ是美國從該國的進口。從台灣而言，就是對美國的相對順差(X-M)/X。

所以，任何能影響對美貿易順差的因素，都算。

其實台灣對美國課的關稅並不是重點。我們對美國課的關稅，各種計算方式，平均都不會超過3%，跟美國對我們課的關稅沒有差很多。所以，把降關稅當作解套方法，完全是劃錯重點。

台灣能不能用報復性關稅，學加拿大那樣？答案也是否定的。因為美國人永遠可以加上去。他們在上手，我們在下手，何況國防安全還仰賴美國支援。

買武器、買農產品、買天然氣，這些都是要做的。可是美國人也說了，買武器不算（當作是我們本來就應該買的）。

影響台灣貿易順差的一個關鍵因素其實是央行。調整少數還算高的關稅，只是在某一些產品產生影響，但這些產品只是進口品的一小小部分，對減少順差只是杯水車薪。對匯率放手，不要沉迷於外匯存底，才能真正縮小順差。

川普的頭兩個月，觀望可以。現在可以停止觀望了。與其之後被逼在短期內讓台幣升值到美國人滿意的範圍，不如現在就著手，把對經濟的衝擊時間拉長。

央行像是台灣媒體與政客不敢碰的聖杯，有種種複雜的原因在背後。是時候請央行出來面對。是時候讓大眾多看看台灣經濟學界多年來對央行的意見。

