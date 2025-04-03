快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

▲大陸貨已裝船不出、越南廠商紛暫停出貨，對等關稅效應加大中。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

在亞洲－美國航線攬貨量名列全球前五大的超大型攬貨公司負責人今(3)晚指出，因為川普公布的對等關稅遠高於預期，公司已收到外站通知，中國大陸很多已裝船貨載要求取消出口，越南也有多家企業今天通知取消出貨，估計未來幾天會有大量輸美貨載被取消，貨櫃船運市場受到的衝擊非常大，現在就看川普4月底訪問大陸能不能有突破性發展。

這家公司指出，越南原本估關稅在25-30%之間，沒想到高達46%，眼前所能做的就是暫停出貨。該公司已經要求亞洲各站針對當地前十五大客戶，調查各家對關稅的應對計畫，目前粗估貨量會減三到四成，市場運價一定會明顯下修，不過船公司砍班也砍得很兇，美國東岸航線有一周兩班減為一班，還有一周兩班減為隔周一班的。

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另一家年營收上百億的非上市櫃攬貨公司董事長表示，對等關稅影響估計會很大，公司內部討論認為，目前川普雖已公布對各國的關稅數字，但還沒有具體實施細節，眼前情況混亂，客戶應變不及，有可能暫時性調整出貨來因應，已經在海上的貨物，估計美國進口商會慘賠，估計美國線會有段時間貨物變少很多，待新遊戲規則出現，才會漸漸恢復。

這位董座認為，現在已經不是供應鏈如何應變了，因為被課稅的國家這麼多，廠商已經沒地方可跑了。泰國課稅比例是37%，台灣與印尼32%、印度27%、韓國26%、日本24%，墨西哥相較在20%低檔，但美國已要求墨國對大陸貨需收25%關稅，且對洗產地採取嚴罰措施，要洗產地也很難。

美國線五月新年度長約即將展開，這次碰到對等關稅，超大型攬貨公司估計，今年可能會有長達七個月的時間，現貨市場運價會低於合約中的固定運價，貨櫃船公司獲利會大縮水。

永豐投顧估算，長榮、陽明和萬海北美線營收占比分別為42%、38%、29%，假設運價不變，貨量減少一成，各會影響獲利67億元、26億元和15億元，影響EPS3.12元、0.74元、0.52元。