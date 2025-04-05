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台股下周開盤多慘？ 「富台指」給答案　指數恐重挫 2000點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股開盤恐迎來黑色星期一。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股血流成河，台股下周一（4/7日）開盤不妙，市場以清明連假台股休市期間有交易的富時台灣指數（富台指）期貨在川普公布對等關稅後至今凌晨夜盤交易結束計算共計重挫9.1%，等同台股在下周一開盤要重挫1960點，指數直接跳水回測19000點，如果再加上融資追繳令萬箭齊發，盤中有可能要跌掉2000點。

至於台指期也有機會與去（2024）年8月5日相同看到跌停情況，再一次創下黑歷史。

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台股因清明連假沒有交易，但連動台股指數的新加坡富台指期貨是正常交易，台股休市期間富台指收1620，跌幅高達9.1%，以台股連假期前一天收盤21298.22點換算，要跌掉9.1%，代表指數會重摔1960點，指數直接摜破20000點，回測19000點。

法人指出，目前台股大盤融資維持率約148%，以周一開盤跌勢，會面臨融資追繳的情況，盤中要跌掉2000點機率很大。

面對台股下周一恐迎來黑色星期一，行政院長卓榮泰昨坦言，「要有心理準備面對一場震撼」。而國安基金原訂4月14日召開例行會議，不過全球遭逢關稅巨變，國安基金是否會提早開會，甚至宣布進場護盤，市場關注。

關鍵字： 台股美股下跌交易市場

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