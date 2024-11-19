中信金明年股利挑戰2元　總座高麗雪鬆口：「有機會」

▲中信金總經理高麗雪。(圖／巫彩蓮攝)

記者巫彩蓮／台北報導

中信金於今（19）日召開法人說明會，由於今年資本市場表現佳，銀行、壽險雙引擎發威，中信銀前10月每股稅後盈餘（EPS）達3.2元，股東關心明年股利發放是否有機會超過2元？總經理會高麗雪在前記者會表示，「有機會」但這牽涉要保留多少營運資金、董事會最後決議而定。

中信金前三季稅前盈餘713.1億元，累計稅後盈餘為586.5億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.82%，稅後資產報酬率（ROA）為0.93%，EPS為2.95元。

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受益於存放款基盤持續擴大，加上受到資本市場帶動，財富管理銷售動能強勁，信用卡及法人金融業務穩健成長，推動整體手續費收入上升；此外，金融商品操作得宜，使得交易收入增加，帶動整體稅後獲利較去年同期成長14%，中信銀今年前三季合併稅後盈餘達362.8億元，合併逾期放款比率為0.47%，逾期放款覆蓋率為350%，資產品質穩健。

保險業務方面，台灣人壽維持穩健及多元的產品策略，持續推動長年期繳及價值型保單銷售，前三季累計初年度保費收入為361億元，較去年同期成長10%。在投資方面，受惠於資本市場熱絡，股、債及基金資本利得佳，加上第三季股利收入挹注，累計稅後獲利較去年同期成長46%。

另外，在川普當選美總統後，對於全球經濟影響性如何？高麗雪認為，美國利率走向趨勢不變，只是幅度放緩，由於中信銀很早就調節長債、短債布局做準備，因此Fed降息對中信銀影響是中性。

至於第4季展望，出口可能因為去年的基期比較高，表現會放緩，惟新興科技的應用的需求還是十分強勁，整體應該是可以對台灣的經濟帶來支撐，台灣央行維持現在的政策利率的方向應該是不會改變。