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降息循環賺最大價差　入手零息美債投資攻略

降息期間選擇政府債，尤其是超長天期零息美債，既安穩又可賺取豐厚報酬。（翻攝DoD臉書）

▲降息期間選擇政府債，尤其是超長天期零息美債，既安穩又可賺取豐厚報酬。（圖／翻攝DoD臉書）

圖文／鏡週刊

降息期間選擇長債，因價格波動大，投資人可享豐厚價差，而相較於坊間常見的附息債券，還有一種「零息債券」，發行價通常比同天期附息債券發行價低，更適合想在債市中積極追求資本利得的投資人。如今國內市場上出現首檔零息債券ETF，值得想賺債券價差的投資人留意。

「前一陣子我用40美元買入票面價值100美元的零息債券，持有期間價格雖然會隨著殖利率有漲有跌，但可以確定的是，20年期滿後，我能拿回100美元；意思就是，我用40美元買到20年後的100美元，尤其這是美國公債，幾乎零風險，很棒吧！」精算達人怪老子興奮地說，零息債券雖然看似零息，也就是沒有固定的配息收入，「但是其實它不是沒有利息，而是已經把未來的配息都折讓給投資人了。」

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美國零息債　價廉好入手

怪老子指出，零息債券最大的特色是折價發行，通常20年期的產品，販售價格打4折，「要知道的是，它不是無利可圖，而是折讓給投資人，這樣的價格很誘人；因為只要持有到期滿，本金利息都落袋。」怪老子認為，美國政府發行的零息債券，是追求資本利得的好選擇。

進一步以附息美債和零息債券相較，若到期年數同為19.59年，那麼，固定配息債券的票息是3.75％，而零息債則是0％，但回推價格可見，附息債券是88.089美元，而零息債券只要39美元，兩者呈倍數差距，「手上一筆錢，買附息債券若只能買一張，買零息債券能買到二張，如此一來，資金更可彈性運用。」怪老子分析。

存續期間越長的債券，對利率敏感度越大，當聯準會啟動降息，長天期債表現最佳。（翻攝聯準會Flickr）

▲存續期間越長的債券，對利率敏感度越大，當聯準會啟動降息，長天期債表現最佳。（圖／翻攝聯準會Flickr）

降息循環啟動，儘管短線震盪，但以長線來看，債市回春令人期待，投資達人超馬芭樂王仲麟教戰，買債賺價差的關鍵指標是債券存續期間，也就是買了債券後，以總現金流回收債券本息所需的時間，以「年」為單位，採加權平均計算。

存續期間越長的債券，受利率影響的敏感度越大；反之，存續期間短的債券，受利率影響比較小。也因此，未來利率若上升超乎預期時，存續期間長的債券下跌較多，存續期間短的債券，則下跌較少。但若未來利率下降超乎預期時，則存續期間長的債券上漲較多，存續期間短的債券漲幅較少。

降息賺一波　可挑長天期

未來美國是否連續降息，仍受通膨及就業數據牽動。（walmart提供）

▲未來美國是否連續降息，仍受通膨及就業數據牽動。（圖／walmart提供）

「把『債券平均有效存續期間』看成是債券型商品的債性，就簡單多了！用白話文說，就是當聯準會啟動降息時，挑平均有效存續期間比較長的商品就對了。」超馬芭樂強調。

以2019年7月至2020年3月這段降息期間來看，短天期如1至3年期附息美債漲幅僅4％，中天期7至10年期則上漲11.1％，長天期20年期漲幅達25.6％。可見債券天期越長，價格上漲力道越強。

再根據彭博（Bloomberg）的統計可見，同樣是25年期美債，一般附息美債及零息美債的「波段價差」，在2019年7月31日至2020年3月16日降息期間，一般附息美債報酬率28％，零息美債則為39.6％；而在2023年10月25至12月27日間，零息美債與一般附息美債的波段價差也達到11.7％。

國內就能買　不用複委託

以近期國內市場首個推出的零息債券ETF「元大零息超長美債」（00969B）為例，持債天期超長、距離到期日大於25年，發行價為10元，等於新台幣1萬元就能參與超長天期零息美債的投資，而且不必在海外券商開戶或透過複委託，只要有台股證券戶頭都能交易。

「之前我買零息債都需要透過券商複委託，現在投資人有很方便的管道，跟一般投資沒啥兩樣，只要有證券戶就能買進。」怪老子說明，儘管零息債券不配息，但上漲動能最強，當降息循環啟動，投資人可以吃到最大塊肥肉。

怪老子進一步補充，固定配息的債券存續期間一定低於到期日，例如20年到期，存續期間必低於20年，但零息債券的配息是零，因此它的存續期間就是到期日。

透過台股證券戶頭即可交易超長天期零息美債，不必在海外券商開戶或透過複委託。

▲透過台股證券戶頭即可交易超長天期零息美債，不必在海外券商開戶或透過複委託。

事實上00969B是國內第一檔零息美債產品，持債天期距離到期日大於25年，而且零息債券採相對面額折價發行，在發行期間不付息，於持有到期後償還本息，存續期間較同條件的附息債券還長，因此價格反映殖利率變化波動更為敏銳，適合於利率環境下行階段追求債券價格潛在上漲機會的投資人。

值得一提的是，零息債券因為沒有配息，且與附息債券相比較為小眾，因此投資者可能面臨相對更高的信用違約風險與流動性風險，投資時需慎選信用評級與流動性俱佳的零息債券。

無風險資產　可安心獲利

「因此，買零息債要買美國政府債，國庫券又不會倒！美國聯邦政府跟我們借錢，用於籌措美國政府的支出，屬於『無風險資產』；反觀企業的零息債券由於沒有配息，一旦發行機構違約，投資人將血本無歸。」怪老子說明。另外，在流動性風險部分，00969B是挑選債券流動在外金額最高前30檔，流動性佳。

海外債ETF的配息收入計入海外所得，新台幣750萬元內可免稅。

▲海外債ETF的配息收入計入海外所得，新台幣750萬元內可免稅。

元大投信研究團隊補充，長期來看，債券與股票呈低相關，具有固定收益與平衡投資組合波動的性質，且對於大額資金而言，海外債券ETF的配息計入海外所得，適用個人最低稅負制，新台幣750萬元內可免稅（自然人），而且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費，可作為現金資產替代部位。

但專家也提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，且基準利率下降不代表債券殖利率必然下降，投資人進場前還是需要謹慎評估。


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