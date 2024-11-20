謝宜容道歉！發3大聲明　但喊「身故事件與本人領導無關」

▲謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞發署北分署同仁霸凌輕生案持續延燒，分署長謝宜容記2大過免職，但至今仍未出面，今晚終於透過書面道歉，寫下3點道歉聲明。

以下為謝宜容公開道歉聲明：

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針對民國113年11月19日勞動部公佈113年勞動力發展署北基宜花金馬分署（下稱北分署）疑似涉及職場罷凌事件行政調查說明資料，暨同日勞動部就北分署事件之處置說明，本人經完整閱覽，深切反省，沉靜檢討，現正式公開道歉聲明如下：

一、關於行政調查說明指稱，部分同仁反映本人擔任分署長期間，於處理公務過程，有說話音量咆哮、情緒控管不佳、LINE 傳訊不當指揮監督、過度要求行為，造成同仁們受挫受傷並承受重大身心壓力，本人均完全虛心接受，坦然承擔責任，並在此誠摯、鄭重向同仁們公開道歉！

二、關於行政調查說明記載，北分署員工關係人甲因（1）「長期盡忠職守超時工作」、（2）「機關人力配置不合理致未得到工作所需資源或支持」（3）「處理智能就業服務系統需求書草案，因各級主管均非資訊專業，未能獲得專業意見協助，該工作過程產生挫折感及孤立無緣」、（4）「長期身兼署內資訊安全工作，並專業執行處理智能就業服務系統規劃工作，自身工作壓力大」共四點原因，發生不幸身故事件，固均與前述第一點所述本人於機關內領導管理風格、行為作法無關，然此一同仁不幸身故事件確實發生本人擔任分署長期間，對於未能即時發現同仁異狀並提供支援，未能即時避免悲劇發生，本人責無旁貸，應對身故同仁及其家屬誠摯、鄭重表達歉意！

三、關於行政調查說明認定，本人於關係人甲發生不幸事件當下確有安撫同仁方式、內容及語氣口吻不當，造成同仁心理壓力無法承受，及本人當下為瞭解事實所採用方式亦確有不當，本人亦坦然接受，願就本人當下思慮不周舉止向同仁們表達誠摯道歉！

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