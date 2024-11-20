搶攻AI伺服器冷卻市場　大井泵浦預計12月上櫃

▲大井泵浦董事長黃景豐。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

泵浦大廠大井泵浦（6982）將於21日舉辦上櫃前業績發表會，並預計12月上櫃，大井泵浦提供從民生用水、農業灌溉到高端工業製程，多樣化且全方位的泵浦解決方案。其核心產品應用涵蓋日常生活及產業領域，不僅滿足民生需求，更進一步支援數據中心、充電樁冷卻等高階應用，透過科技創新與市場布局，穩居國內水泵市場龍頭。

大井泵浦113年前三季累計營收為新台幣12.27億元，年增15.63%、營業毛利3.6億元，年增22.53%，毛利率30%，稅後淨利新台幣0.94億元，年增45.05%，EPS 2.66元，年增45.36%。1~10月累計營收新台幣13.41億元，年增16.04%，營運表現亮眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大井泵浦在台灣設有新北三芝廠與高雄路竹正義廠兩大生產基地，新建的高雄環球廠預計將於114年下半年陸續取得使用執照並小量投產；此外中國大陸的蘇州華樂士工廠則作為服務中國內地及東協市場的重要據點。針對民生需求，大井泵浦首創「智能超靜音液冷供水泵浦」（WQ_B），該產品具備靜音和高效供水功能，適用於家庭供水和農業灌溉。而在工業領域，該公司推出具備高性能複合材料的「直立浸水式泵浦」（TPHK_P），廣泛應用於工廠製程及伺服器液冷系統，滿足日益增長的冷卻需求。此外，針對數據中心和充電樁的高端應用，大井泵浦亦提供「多段離心式泵浦」（TPM）及「冷卻泵」（TG），成為高階市場的冷卻解決方案。

技術研發方面，公司所創建的泵浦與馬達雙動力實驗室，是台灣唯一榮獲TAF、TUV認證的雙動力實驗室；該實驗室的測試與產品開發系統整合客戶需求，針對泵浦的揚程、流量及馬達效能進行精準匹配與優化。同時，公司積極佈局全球專利市場，擁有抗菌、節能與靜音…等共高達119項專利；除台灣市場外，客戶分布歐美、日韓、東協地區，未來更有望佈局印尼、菲律賓、印度等新興國家；產品內外銷比為七比三。

為強化數位布局，大井泵浦將物聯網應用於水泵的自動化與智慧化監測，提供遠端監測與預測性維護，進一步提升產品的可靠性與安全性。此外，大井泵浦設有24小時AI客服，並擁有專責售後服務團隊，以即時因應客戶需求。

根據研調機構Global Market Insights報告指出，全球整體泵浦市場約有721億美元規模，預估2023年至2032年年均複合成長率達3.50%。而在台灣，泵浦市場每年需求約新台幣130億元，其中國內自製泵浦占比約為50億元，進口泵浦占比則達80億元。相較進口泵浦價格高昂，大井泵浦在成本和品質上皆具競爭力，不僅成為國內許多企業的首選，在海外佈局上，也可望藉由擴點持續拉抬公司營運表現。