IEAT國際酒類產品貿易推廣會邁入第15年　好評如潮12/12晶華酒店登場

▲IEAT國際酒類產品貿易推廣會邁入第15年。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣酒類市場近年來呈現穩步成長，隨著消費水準的提升與生活品質的多樣化需求，酒品市場逐漸走向高端、精緻與個性化趨勢。台北市進出口商業同業公會(IEAT) 自2010年起每年主辦「2024國際酒類產品貿易推廣會(品酒)」，活動至今已邁入第15年，是業界唯一最具規模B2B專業型品酒盛會。

IEAT指出，消費者對於酒類的品質要求持續攀升，尤其是特色化及具產地風味的酒款備受關注，進一步推動市場對各類型酒類的多元需求，今年此好評如潮的品酒盛會將於12月12日(四)假晶華酒店3樓宴會廳隆重登場！

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今年現場將匯聚70家優質酒商及各國駐台辦事處參展支持，參觀者不僅可以品嘗到啤酒、紅白酒、烈酒、特色酒款等一站式採購服務 更可以發掘尚未進口至台灣的各國美酒，歡迎各大企業採購、餐飲飯店主廚、侍酒師、通路商、零售商、代理商把握最後倒數參觀名額！錯過再等1年！

活動亮點包括：

1. 國際多元：33家各國駐台辦事處、37家精選酒商參展，酒品橫跨5大洲，高達600多支各類優質酒款。



2. 專業交流：全台唯一最具規模及指標性B2B專業型品酒盛會。

3. 好評如潮：連續14年稱霸全台、獲各界一致口碑肯定，持續引領全球酒類市場的一站式採購及代理酒品大會。

2024年國際酒類產品貿易推廣會限時免費報名中：



▸ 時間｜12.12 (四) 10:30 - 16:00

▸ 地點｜晶華酒店 3樓宴會廳

▸ 點我報名｜ https://reurl.cc/oVL7N5

▸ 活動介紹：https://www.ieatpe.org.tw/wine/

●未滿18歲禁止飲酒．酒後不開車，現場請攜帶名片進場