集保「股務事務e櫃台」明年上線　建構4e生態系

▲集保「股務事務e櫃台」建構4e生態系

記者巫彩蓮／台北報導

配合金管會推動金融科技及協助數位發展部擴大電子簽章普及運用，集保結算所規劃建置「股務事務e櫃台」（eCounter），提供公開發行公司股東得採數位簽章方式，向公司或股務代理機構線上申辦股東開戶及基本資料變更等服務，無需親自前往辦理。該服務預計於明（114）年3月完成系統開發，並推動公開發行公司簽約使用，將於5月15日正式上線。

數位發展部對金管會協助電子簽章的普及運用表示感謝，並指出集保結算所建置的eCounter平台，不僅整合了市場共識還提供股東便捷的使用體驗，更是電子簽章法修訂後，首個由金管會督導並運用電子憑證及數位簽章技術的電子平台，無疑是智慧政府及數位轉型的成功範例。

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集保結算所董事長林丙輝表示，在規劃與建置eCounter平台過程中，特別感謝金管會、數位發展部的指導，促進了集保結算所與股務協會、證券商公會及股務單位的順利合作，從而使平台功能更加安全完善。林丙輝進一步指出，集保「股東e服務」繼電子投票(eVoting)、股東會視訊會議(eMeeting)及股務事務電子通知(eNotice)等多元服務後，再加入eCounter平台，建構完整股務4e生態系，為股東提供更豐富的數位體驗與應用場景。

基於普惠金融的理念，集保eCounter平台提供股東及發行公司無償使用，該服務運用符合電子簽章法定義的數位簽章技術，並計畫於明年5月首先在網頁瀏覽器（PC版）提供股東開戶及基本資料變更等股務服務。隨後，亦將持續推出手機版的申辦功能。至於其他的股務項目，也會分階段納入服務範圍，全面解決股東因臨櫃申辦所帶來的不便。

