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防建商養地　土銀董座：逾期未動工提高貸款利率1碼

▲▼中都重劃區,美術館,房價,生活機能,信義房屋,東森房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲土建融逾期未動工，土銀將調高貸款利率。（圖／示意圖、資料照）

文／中央社

土銀董事長何英明今天表示，11月起土建融案若超過18個月未動工，調高利率1碼，每展延1年，收回貸款本金比例提高至1成；觀察建商購地需求近期呈現觀望，土銀保守看待房地產市場。

土地銀行今天上午舉行員工健行活動，何英明會中接受媒體聯訪。立委先前質疑土銀未遵循央行管制，18個月未動工的購地貸款金額達新台幣千億元。

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何英明今天表示，土建融案件不管是否動工，分行每2個月都會到工地拍照紀錄。先前針對逾期未動工案件，利率加半碼，按比例收回貸款本金5%，近期重新檢討措施，11月起新申請的土建融案件，若18個月未動工，會拉高利率加1碼，每申請展延1年，拉高收回貸款本金比例到1成。

土銀先前說明，因為疫情、缺工缺料等因素，影響借款人動工時程，導致土銀未動工餘額增加。土銀對於展延動工案件，都審慎評估展延動工的合理性，並持續遵照規範，落實貸後追蹤管理。截至今年10月底，土銀的土建融未動工餘額相較去年底已減少260億元。

媒體關注房市是否明顯放緩，何英明表示，對房地產市場保守看待，明顯感受到建商目前對土地需求減弱，觀察近期重劃地標案成交數可能僅3到4成，溢價也較先前來得低。

何英明指出，明年房市交易一定減少，直言觀察房市應該看成屋交易市場，只看房貸有時候不夠客觀，因房貸有時候是反映前幾年購買預售屋的狀況。截至10月底，土銀房貸餘額仍較去年同期明顯成長，應與房市熱絡程度及建案陸續完工交屋撥款有關。

外界關注新青安今年前3季承作狀況，何英明表示，前3季新青安貸款受益於政府利息補貼政策，較去年呈倍數成長，預計今年穩定成長，並未訂出2025年成長目標。調查新青安違規共248戶，剩下有100多戶還沒還補貼利息，目前大概已收回230萬到240萬的補貼利息。

何英明指出，土銀持續協助推動政策，續辦新青安貸款。新青安貸款因受益於利息補貼影響，雖面臨貸款資金緊縮，但仍為自用住宅貸款首選，預估11月及12月青安貸款業務成長將持平；一般房貸業務因年底為預售屋完工交屋高峰，預計仍會維持成長。

土銀作為不動產授信專業銀行，不受銀行法第72條之2的限制，不過仍受主管機關就相關授信比例的規範，並設有內部管控目標，同時滾動檢討授信政策。何英明指出，新青安影響比較深遠，如果房貸前5年都不還本，也可能占用相關額度。

關鍵字： 土銀土建融房地產利率調整建商需求

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