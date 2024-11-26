高低硫油價差縮小到不及百美元　脫硫器安裝費降了近四成

▲目前脫硫器安裝成本比2020年減了近四成，與2018年相較減了約六成。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

明年元月1日，國際海事組織(IMO)的限硫令將進入第5年，因限制航行國際船隻必須使用低硫油(含硫量低於0.5%)，否則就要透過安裝的脫硫器來降低硫排放量，使得目前全球約有三成商船裝有脫硫器，而近日高低硫油價價差大幅縮小，從年初的每噸約191美元降至昨(25)晚的97美元，減了49%，而脫硫器安裝費用與2020年相較則降了近四成。

根據經紀商BRS的最新報告，2020年在海岬型船舶安裝脫硫器的成本約為130萬美元，安裝時間為4到6周，近期安裝成本已降至80萬美元左右。而在2018年脫硫器剛上市時，安裝費高達200萬美元。

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脫硫器排放出來的廢水，多個國家都有進行研究分析，指出排放的廢水有害海洋生態，瑞典將從明年7月1日起禁止在其水域中排放開環脫硫器洗廢水，並從202年初開始禁止閉環脫硫器運行；丹麥也效仿瑞典，做出了類似的決定和時程表，要求在其水域實施禁令。

不過航行歐洲的商船，多數都未彎靠瑞典與丹麥，另安裝脫硫器1.5到2.5年就可以收回成本，之後高低硫油的價差就是公司增加的獲利，因此各國商船與新造船，都還是熱衷安裝脫硫器，我國長榮海運、陽明海運與德翔海運，明年都有安排現有船隻安裝脫硫器，或是在新船上直接配置脫硫器的計畫。

丹麥航運諮詢機構Sea Intelligence今年2月提出的分析報告中指出，IMO自2020年開始限硫另之後，裝有脫硫器的船隻估計已經為船公司省下約130億美元。

而Alphaliner同月公布的數據顯示，長榮海運船隊安裝脫硫器比率73.9%，名列第一，德翔海運有59.09%、陽明海運48.9%，都省下鉅額油料支出。

業者指出，去年船用高硫油與低硫油價差約在120-150美元之間，雖然低於2022年的240-264美元，但是高於2021年的112美元、2020年的92美元，而多數船隻安裝脫硫器的投資成本都已收回，目前的價差不論高低，都已屬於淨賺。