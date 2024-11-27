黃志芳：川普對墨西哥與加拿大課25%關稅　經濟學人年中就已警告

▲貿協董事長黃志芳看業界對高關稅問題都已做過沙盤推演。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

美國總統當選人川普昨(27)日在社群媒體發文，揚言一上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，是否讓到墨西哥與加拿大產生重擊，外貿協會董事長黃志芳指出，早在今年年中，英國經濟學人就將墨西哥、德國、加拿大與中國列為川普若當選風險指數最高的國家之一，其中墨西哥以71分名列第一，業界應該都已做過沙盤推演。

經濟學人智庫針對美國前70大貿易伙伴，以貿易、國防、移民政策等，計算出「川普風險指數」。身為美國最大貿易伙伴，墨西哥以71分位居榜首，德國53分、薩爾瓦多48分、中國50分是排名第六，亞洲第一。

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黃志芳在今年10月28日余紀忠文教基金會舉辦的「全球經貿大變局 混沌中的省思」講座中就曾表示，川普利用提高關稅的手段當作談判籌碼，政府必須沙盤推演因應。

黃志芳表示，台灣許多廠商接單，海外生產比例約50%，台廠散布在世界各地，經濟學人智庫計算出的「川普風險指數」，其中墨西哥風險指數最高，主因為許多廠商到墨西哥設廠，加上中國看好「美國-墨西哥-加拿大協定」(USMCA)市場，也有中國廠商選擇落腳墨西哥。

黃志芳指出，許多電子產業近年大舉進軍墨西哥，若是川普兌現選前承諾，提高進口產品的關稅，這不僅是台灣單獨面對的問題，而是全世界皆會面臨的挑戰，川普利用提高關稅的手段當作談判籌碼，政府必須沙盤推演，研究如何與美國談判。