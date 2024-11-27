ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

黃志芳：川普對墨西哥與加拿大課25%關稅　經濟學人年中就已警告

▲貿協董事長黃志芳看業界對高關稅問題都已做過沙盤推演。（圖／記者張佩芬攝）

▲貿協董事長黃志芳看業界對高關稅問題都已做過沙盤推演。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

美國總統當選人川普昨(27)日在社群媒體發文，揚言一上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，是否讓到墨西哥與加拿大產生重擊，外貿協會董事長黃志芳指出，早在今年年中，英國經濟學人就將墨西哥、德國、加拿大與中國列為川普若當選風險指數最高的國家之一，其中墨西哥以71分名列第一，業界應該都已做過沙盤推演。

經濟學人智庫針對美國前70大貿易伙伴，以貿易、國防、移民政策等，計算出「川普風險指數」。身為美國最大貿易伙伴，墨西哥以71分位居榜首，德國53分、薩爾瓦多48分、中國50分是排名第六，亞洲第一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃志芳在今年10月28日余紀忠文教基金會舉辦的「全球經貿大變局 混沌中的省思」講座中就曾表示，川普利用提高關稅的手段當作談判籌碼，政府必須沙盤推演因應。

黃志芳表示，台灣許多廠商接單，海外生產比例約50%，台廠散布在世界各地，經濟學人智庫計算出的「川普風險指數」，其中墨西哥風險指數最高，主因為許多廠商到墨西哥設廠，加上中國看好「美國-墨西哥-加拿大協定」(USMCA)市場，也有中國廠商選擇落腳墨西哥。

黃志芳指出，許多電子產業近年大舉進軍墨西哥，若是川普兌現選前承諾，提高進口產品的關稅，這不僅是台灣單獨面對的問題，而是全世界皆會面臨的挑戰，川普利用提高關稅的手段當作談判籌碼，政府必須沙盤推演，研究如何與美國談判。

關鍵字： 黃志芳：川普對墨西哥與加拿大課25%關稅　經濟學人年中就已警告

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

以色列停火航運遇亂流！　貨櫃三雄臉綠跌逾半根

以色列停火航運遇亂流！　貨櫃三雄臉綠跌逾半根

美國總統拜登（Joe Biden）宣布，以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）達成停火協議，並於當地時間27日凌晨4時（台灣時間今上午10時左右）生效，結束近14個月的衝突，地緣政治影響減弱，貨櫃三雄今聞訊下挫，早盤跌幅都逾5％。

2024-11-27 10:18
00940完成換股　2檔個股新入榜擠進前十大

00940完成換股　2檔個股新入榜擠進前十大

擁有87.55萬受益人的月配型台股ETF、元大台灣價值高息（00940）上周一（18日）公告換股，並在本周完成，根據統計，長榮（2603）一直穩坐第一大成分股，新增股華航（2610）和群聯（8299）入榜即擠入前十大。

2024-11-27 10:38
川普關稅效應　鴻海盤中失守200元、台積電千元保衛戰

川普關稅效應　鴻海盤中失守200元、台積電千元保衛戰

即將上任美國總統當選人川普表示，明年1月20日上任首日就要簽署行政命令，針對來自墨西哥、加拿大的所有進口商品徵收25%關稅，受到此一利空衝擊，今（27）日鴻海股價開低走低，一度摜破200元大關，來到198元，台積電（2330）勉力守住1010平盤價位。

2024-11-27 09:34
川普祭關稅　鴻海劉揚偉：國與國之間博弈靜觀其變

川普祭關稅　鴻海劉揚偉：國與國之間博弈靜觀其變

美國總統當選人川普將祭關稅措施，鴻海董事長劉揚偉今天表示，到川普2025年1月上任「還有50多天」，這段期間還有國與國之間的博弈，鴻海「靜觀其變」。

2024-11-27 10:35
美超微漲1317%後重挫　央行小編驚呼「妖變仙」股價表現

美超微漲1317%後重挫　央行小編驚呼「妖變仙」股價表現

AI伺服器大廠美超微（Super Micro Computer Inc, SMCI）因未能準時提交財報，曾經被投資人稱為「妖股」（lottery-like stock）的美超微，一夕間竟差點跌落神壇，差點變成「仙股」（penny stock）。到底「妖股」是什麼？「仙股」又是什麼？

2024-11-27 09:27
以色列停火！00965軍工魅力減弱　達人：仍有歐亞地緣政治風險

以色列停火！00965軍工魅力減弱　達人：仍有歐亞地緣政治風險

最後提一下昨天掛牌的00965，昨天漲跌幅在ETF中算是比較大的（當然沒有之前投資中港的ETF誇張），這邊女子要提醒大家 海外型ETF沒有當日漲跌幅限制 ，波動比較大是忠實反映追蹤指數漲跌狀況，女子看到很多人要「ETF經理人出來負責」其實真心覺得買的時候，又是認為穩賺不賠、不知道ETF是什麼的投資人

2024-11-27 09:06
台積電CoWoS先進封裝供不應求　外媒：產能面臨巨大瓶頸

台積電CoWoS先進封裝供不應求　外媒：產能面臨巨大瓶頸

據外媒wccftech報導，隨著市場的巨大需求開始吞噬整個供應鏈，台積電正急於改善CoWoS產能，因為AI市場對其封裝技術需求旺盛，而台積電面臨供應鏈瓶頸。

2024-11-27 10:38
季節性因素和AI資料中心需求帶動　SEMI：Q3半導體業成長動能強勁

季節性因素和AI資料中心需求帶動　SEMI：Q3半導體業成長動能強勁

SEMI 國際半導體產業協會與TechInsights近日攜手發佈 2024 年第三季半導體製造監測報告（SSM），該季度全球半導體製造業成長動能強勁，所有關鍵產業指標均呈現季度環比增長，為兩年來首見。這波成長主要由季節性因素和投資AI資料中心的強力需求所帶動，但消費、汽車和工業等部門復甦速度仍較為遲緩。此一成長勢頭可望延續至 2024 年第四季。

2024-11-27 15:32
輝達關鍵贏家換Vishay　郭明錤：取代台達電、英飛凌

輝達關鍵贏家換Vishay　郭明錤：取代台達電、英飛凌

知名分析師郭明錤今日PO文表示，NVIDIA AI伺服器與RTX 50系列顯卡的供應鏈為科技業關注焦點，但他最新的調查指出，Vishay是鮮為人知的關鍵贏家。

2024-11-27 15:28
黃志芳：川普對墨西哥與加拿大課25%關稅　經濟學人年中就已警告

黃志芳：川普對墨西哥與加拿大課25%關稅　經濟學人年中就已警告

美國總統當選人川普昨(27)日在社群媒體發文，揚言一上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，是否讓到墨西哥與加拿大產生重擊，外貿協會董事長黃志芳指出，早在今年年中，英國經濟學人就將墨西哥、德國、加拿大與中國列為川普若當選風險指數最高的國家之一，其中墨西哥以71分名列第一，業界應該都已做過沙盤推演。

2024-11-27 15:09

讀者迴響

熱門新聞

獨／謝宜容辦公室擺設曝光！工業風會客區配綠植牆

2萬股東注意！大略-KY未繳財報　金管會：最快明年4／7下櫃

即／大樂透1億一注獨得　獎落台北市

快訊／謝宜容遭境管後首發聲！　「絕對遵守處分」

美超微漲1317%後重挫　央行小編驚呼「妖變仙」股價表現

川普關稅效應！台股3檔千金股慘摔　緯穎一張蒸發20萬

陳傑憲現身！IC設計廠老董秒變粉絲　「盼一樣當世界冠軍」

劉德音：先進製程在美生產恐賠幾百億美元

34歲滾出千萬身家　持股竟沒超過3檔

鴻海砸10億在美買廠房　擬擴AI伺服器產線

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366