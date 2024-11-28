資本、獲利水準改善　南山人壽評等由「twAA」調升至「twAA+」

▲南山人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

因資本與獲利水準改善，中華信評將南山人壽評等由「twAA」調升至「twAA+」；展望「穩定」 南山人壽更為審慎的業務成長策略以及投資偏好，與該公司預留更多資本以便在2026年接軌IFRS17與法定保險資本標準（Insurance Capital Standard, ICS）的策略一致。

中華信評認為，以國內同業標準來看，南山人壽相對較高的外匯風險部位部分，抵銷了該公司整體而言令人滿意的財務風險結構。



南山人壽在國內壽險業中的業務地位維持強健，該公司穩固的企業基礎、具韌性的銷售通路與主動積極的產品策略則為其業務地位的支持因素。南山人壽自今（2024）年起重啟投資型保險商品新契約業務，亦協助其恢復全方位的產品線，使其可與台灣壽險業其他大型業者匹敵。

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中華信評認為，未來一至二年南山人壽應可在微幅的保費成長並著重在長天期保障型商品的支撐下，維持穩定的資本與獲利能力，且可因此維持令人滿意的財務風險結構。

在市場可能持續波動的情況下，南山人壽將透過密切的監控與積極的風險控管來維持其投資風險結構大致不變。中華信評預期，未來兩年該公司的投資組合將不會發生結構性變化，此外，中華信評預期，在台灣金融服務業的法規架構下，南山人壽將會繼續維持與潤泰集團與寶成集團兩大股東相互獨立的營運型態。

