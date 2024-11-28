繼光香香雞挨罰50萬　公平會：加盟資訊說不清楚

▲繼光香香雞產品資料照。（圖／記者蕭筠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

公平會今（28）日公告委員會議決議通過，名店「繼光香香雞」（香繼光公司）品牌加盟時，沒有清楚揭露加盟資訊，因此依《公平交易法》開罰50萬元。

裁罰文告指出，繼光香香雞未於締結加盟經營關係前，充分且完整提供「開始營運前購買商品、原物料費用」、「加盟營運期間購買商品、原物料、公播廣告、POS機第2年起維護、ODO全訂餐通路平台、發票傳輸、電子價目表維護等各項費用」及「加盟契約存續期間，須向加盟業主或其指定之人購買之商品、原物料品牌及規格」等3項加盟重要資訊給有意加盟者審閱，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，處50萬元罰鍰。

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公平會指出，加盟已成為國人創業投資的主要管道之一，加盟業主(即加盟總部)對於想加盟的人應該事先提供加盟重要資訊，讓有意加盟者考慮清楚後再作決定。

繼光香香雞要在開始營運前及加盟營運期間購買的商品、原物料費用、指定品牌及規格，以及須支付予加盟業者或其指定人的各項費用等，都是有意加盟者評估是否加盟之重要交易資訊。

公平會表示，香繼光公司基於資訊優勢之一方，於招募加盟過程，事前未充分且完整揭露其所掌握之前述重要交易資訊，將使有意加盟者難據以充分評估開店前需投入的資金多寡、加盟營運期間須支出的費用，以及所受到相關限制條件等，妨礙有意加盟者作出正確的交易判斷，影響有意加盟者的權益，並減少其他競爭同業的加盟機會，屬於足以影響交易秩序的顯失公平行為，所以公平會開罰50萬元。