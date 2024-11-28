台股連3黑！法人：AI加持　明年挑戰27500點

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股連3日收黑，今（28）日失守22300點整數關卡，中信投顧在2025年投資展望說明會中分析，在AI應用與供應鏈、高階半導體封裝、矽光子技術等關鍵議題；綜觀來年經濟局勢，中信投顧認為，台股基本面體質穩健，然通膨改善緩慢，降息步調放緩，美國新任總統川普的政經政策將牽動全球股市行情，引發新的挑戰與機遇，全年高點落在第四季，預期可望上看27500點。

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▲中信投顧總經理陳豊丰。（圖/中信投顧提供）

中信投顧深入剖析關鍵議題，AI技術的演進仍是未來市場的焦點，AI的發展將從上游的半導體製程、到中游的軟體開發和數據處理平台，再到下游的應用領域，持續推動創新和變革。AI晶片與AI伺服器等硬體需求的急速增長，將進一步推動供應鏈中相關公司的發展。國內外的產業鏈中，能夠掌握這些技術的公司將是我們特別關注的對象。

與此同時，AI技術也推動了機器人技術的加速發展，這將對製造業和物流業的自動化和效能提升產生深遠影響。無論是工業自動化的生產線還是服務型機器人的應用，這些技術將帶動整體生產效率的提升並降低成本，為相關企業創造豐厚的商業價值。

另外，隨著AI硬體規格的不斷提升，矽光子技術作為應對高速數據傳輸需求的解決方案，預計在2025年將在通信、雲端運算及高效能計算（HPC）領域得到廣泛應用，矽光子技術不僅能應對數據中心需求的爆炸式增長，還將帶來大量的技術創新和商業機會。

在硬體技術方面，散熱技術的重要性不容忽視。隨著AI加速器和伺服器等高效能設備的普及，如何有效散熱將成為影響設備穩定性和運算效率的關鍵。從半導體製程到散熱元件的設計，相關技術的創新和發展將成為投資市場上的一個亮點。

AI發展的另一個延伸是網絡安全的重要性日益提升。資安問題在數位化進程加速的背景下變得更加迫切，全球企業和政府對於資安技術的需求持續增長。資安技術不僅是保護資訊資產的基礎，還是數位經濟能夠健康發展的支柱。

除了高科技領域外，體育賽事亦將對全球產業帶來影響，2026年世足賽將成為全球關注的焦點，預計將為運動品牌、媒體及數位平台帶來巨大的商機，數位轉型的加速會改變企業在這些賽事中的商業策略，創造出新的投資機會和增長動力。