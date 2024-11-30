八德重劃區磁吸外地客　在地房仲：4大利多「房市長線可期」

▲八德擴大重劃區未來有4項利多將實現。（圖／永義房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

桃園有多個重劃區，要怎麼挑？在地房仲點名八德擴大重劃區，該區目前中古單價僅30~35萬元，預售也還多在4字頭，基期低，且未來有4項利多將實現，房市長期看好。此外他觀察，目前該區受央行打房影響，議價空間增加，是自住買方進場的好時機。

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永義房屋八德仁德公園加盟店東徐振鈞表示，八德擴大重劃區有4大利多在未來將一一實現，首先是捷運綠線，該區緊鄰G01、G02站，目前已動工興建。另外，交通利多還有確定增設國道3號大英峰德交流道，未來南往北返將便利許多。

第三是教育資源，未來八德擴大重劃區將坐擁雙學區，除了既有的八德國小，還將增設仁德國小。第四，緊鄰捷運綠線G02站的長榮醫院已正在興建，預計2026年有望完工，屆時八德擴大重劃區的生活環境將更加完善宜居。

徐振鈞補充，目前八德擴大重劃區隨新屋落成、人口持續增加，區內生活機能與便利性也有感越來越好，目前區內已有星巴克、藏壽司等知名連鎖業者，未來麥當勞也即將進駐。

▲八德擴大重劃區內有不少連鎖餐飲店家。（圖／永義房屋提供）

徐振鈞指出，八德擴大重劃區成屋屋齡都在10年內，成交單價落在30~35萬元，以2~3房為主力，總價約1600~2000萬元，預售開價單價則已達48~50萬元，「目前區內還有1/3素地，不敢說什麼時候一定站穩5字頭，可預期的是未來推案價隨各項利多逐漸發酵，將穩定成長。」

至於八德擴大重劃區的買盤結構，徐振鈞表示，由於本區地理位置優，交通四通八達，且目前房價基期仍低，相對親民，吸引許多外地客，占比約達6成，像是中永和、三峽鶯歌、新竹、中壢等區都有。

而有關央行9月重拳打房，徐振鈞表示：「樂觀看待政府政策，讓市場冷靜一下、平衡一下，也能起到重置的作用，以長期的角度來看會更健康，並預估明年Q1以後房市就將恢復，重回軌道。」

徐振鈞接著表示：「目前央行政策上路2個多月，市場交易量縮，屋主的價格也稍微有一點修正，對於自住買方來說，議價空間增加，是不錯的進場時機點。」

▲永義房屋八德仁德公園加盟店東徐振鈞。（圖／永義房屋提供）

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