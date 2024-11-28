8年首調！遺贈稅級距大變動　明年贈與淨額2811萬享10%最低稅率

▲財政部。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（28）日公告，《遺產及贈與稅》課稅級距已8年未調，因應物價累計漲幅已達法定調整標準進行修改，調整後，年度贈與淨額2811萬元、繼承淨額在5621萬元以下，都可享最低10%稅率，明年生效。

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▲114年起遺贈稅稅率級距調整。（圖／財政部提供）

財政部指出，114年適用的消費者物價指數與106年適用之指數相較，上漲12.42％，已達應調整標準，因此依規定按上漲程度調整。

調整後，贈與稅10%、15%、20%稅率對應級距由現行2500萬以下、2500萬至5000萬、超過5000萬元，改為2811萬以下、超過2811萬至5621萬與超過5621萬元。

而遺產稅3級稅率10%、15%、20%對應淨額調整前為繼承5000萬元以下、超過5000萬至1億元與超過1億元；調整後改為5621萬以下、超過5621萬至1億1242萬元與超過1億1242萬元。

至於遺產稅及贈與稅免稅額上次調整為111年，114年適用之消費者物價指數與111年適用之指數相較，未達應調整標準；不計入遺產總額及各項扣除額金額上次調整為113年，114年適用之消費者物價指數與113年適用之指數相較，未達應調整標準，沒有調整。