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勞長洪申翰發文回應台大肄業真相　向基層道歉和致謝

▲▼勞動部長洪申翰上任-洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

記者林潔禎／台北報導

新任勞動部長洪申翰在深夜發文上任一周後心得和感謝，對於臨時要求同事周末加班引起基層不滿再次致歉與感謝，另對遭譏學歷只有高中，他透露，唸台大沒有畢業是當年因為眼睛開刀，沒對外說明是因為自認已經40歲了，還要解釋20歲發生的事實在很沒意義。

以下是洪申翰發文內容：

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第一週的幾個心得和感謝：

1.關於勞動部原訂週六日的會議，我昨天已通知所有主管，各司署的業務報告，延期到下週上班日再進行。
這兩天有不少朋友針對這個事件，來給我很多建議和提醒，尤其幾位部內的基層同仁，也願意來提醒我，讓我更深刻的理解，這近一個月來，同仁們因為沸沸揚揚的霸凌事件，以及處置的波折，而處在高張力的精神壓力和疲憊。
很抱歉，我的考慮不夠細膩，在角色轉換之際，表達方式也欠周詳。
但我真的要謝謝這些基層同仁們，願意直接來跟我說，讓我有機會可以快速檢討和調整。我會更加謹慎。謝謝你們。

2.我尊重所有人對於我過去學經歷的評論。
今天有媒體翻到十多年前的報導，來跟我求證，我當年大學的肄業，是因為眼睛開刀？ 是，但這真的是快二十年的事了。
記者問，那為什麼我不主動說明？ 說實話，我已經四十歲了，還要一直去解釋二十歲發生的事，實在很沒意義。
即便我唸過建中、台大，然後台大沒有拿到畢業證書，但我也很清楚，從社會某些觀點來看，我的學歷不算好看。

不過，這也是為什麼，在我後來投入到社會運動或是各種公共參與，我都特別希望要從基層、從弱勢的角度，來思考，來一點一點推進。而現在我的當前任務，就是不管你學歷好看或不好看，只要你是勞工，都是我要想辦法支持的對象。

關鍵字： 勞動部洪申翰道歉學歷基層

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