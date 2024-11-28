50元買彩券中800萬　買300張00922！「放1年獲利曝」網喊少年股神

▲至少賺了200萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

有位男大生在去（2023）年花了50元買彩券，意外中了頭獎800萬元，把錢全拿去買市值型ETF 00922（國泰台灣領袖50）共300張，以及美元保單一張，有網友計算，如果男大生至今沒有賣掉持續抱著，至少賺了超過200萬元，「真，少年股神」。

有網友試算，當時00922的股價約為15.6元，男大生花467萬元買了300張。經過一年多的時間，00922在11月27日的收盤價為20.96元，市值超過628萬元。此外，這段期間至少領了兩次配息，每張配息1380元，總共領了41.4萬元的配息，如果男大生全數持有沒賣掉，這一年至少賺了200萬元。

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投資達人點出，市面上的ETF主要分為「市值型」及「高股息」兩種，應依投資目的選擇，市值型跟隨大盤成長，成長性會更優於高股息ETF。數據顯示，台灣加權指數今年以來（截至10/7）的含息報酬達29.58%，00922的報酬更達32.06%，高股息ETF僅9.87%，建議投資人如果沒有現金流需求，應將資金優先配置於市值型ETF，把本養大。

0050、006208或006204等都為常見的市值型ETF，只是市面上多檔市值型ETF，一張動輒六位數，國泰的00922價格相對親民，一張2萬就能入手，且跟大盤的相關係數達0.99%，緊跟台灣龍頭產業趨勢。