台積電失守千元！ 謝金河示警「3不利因素」　半導體業關鍵時刻

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者林潔禎／台北報導

護國神山台積電（2330）在昨（29）日、11月最後一個交易日收盤跌破千元，不僅於此，以成熟製程為主的聯電（2303）、世界先進（5347）與力積電（6770）都受到衝擊，台積財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「半導體產業到了關鍵時刻」發文指出，半導體產業面臨「川普變數」、「中國的成熟製程壓力」與「中國瘋狂採購高峰期已過」三大不利因素。

他更直言，台積電設備供應鏈過去一年漲幅驚人，看起來也會面臨很大的挑戰。

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以下是謝金河在臉書發文內容：

川普當選，他的台積電偷走美國技術一說，立即成了台積電的隱患，整個11月，台積電下跌44元，股價從1090元跌至最低992元。台積電股價下跌，台股也立刻變得軟弱無力，接下來台積電的習題不是基本面，而是川普變數！

另一個是來自中國的成熟製程壓力，台灣以成熟製程為主的聯電，世界先進，力積電都受到衝擊，尤其是聯電在外資瘋狂追殺中，11月下跌9.55%。聯電業績還沒有露出敗象，但股價先說話，股價跌到43元，這是很慘的事。力積電跌到16.4元，距離今年3月我說的成熟製程晶圓代工廠不能投資，股價已經又腰斬一次。

這顯示來自中國的成熟製程進一步獵殺整個產業，這個產業會不會面板化？這是台灣的大事。如果台灣失守成熟製程，也會衝擊台積，台積電的成熟製程產品已經在降價。

第三件大事是過去兩年來自中國的瘋狂採購，現在高峰期已過，全球半導體設備廠股價紛紛重挫，像ASML從1190美元跌下來，跌幅超過四成，應用材料從255.89跌到166.84美元，Lam Research從分拆前1130跌到一拆10後的68.89美元，Klac從896.32跌到644.7美元⋯⋯正所謂的春江水暖，設備股最先知。

台灣的台積電設備供應鏈過去一年漲幅驚人，很多和Cowos或是矽光子沿到邊的公司股價飛漲，看起來也會面臨很大的挑戰！



