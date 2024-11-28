ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

這款電池「放火也燒不起來」！韓廠H2來台探尋「不爆炸儲能」

全球再生能源佔比提高，帶動儲能需求，沉寂多年的釩液流電池憑著安全與壽命優勢，重獲市場青睞。

▲全球再生能源佔比提高，沉寂多年的釩液流電池憑著安全與壽命優勢，重獲市場青睞。

圖文／鏡週刊

全球再生能源發電量不斷提高，讓儲能需求也跟著攀升。本刊調查，儲能系統目前普遍使用的鋰電池爆炸意外頻傳，讓沉寂多年的釩液流電池技術，憑著高安全、壽命長、100%可回收等優勢，重新獲得國際儲能業者青睞，重磅回歸。看準相關商機，台廠正積極卡位，包括虹京金屬研發的釩電池電解液已打入日本住友電工供應鏈，永彰旗下的永雋也與美商Invinity組隊進軍海外；此外，上品、律勝則鴨子切入電池用隔離膜，期能分食市場大餅。

6月下旬，位於南韓京畿道華城市一家工廠，突然無預警冒出白色火光，短短40多秒，大火便吞沒整座廠房，造成23名員工罹難，成為近年韓國最嚴重工安意外；事後調查發現，火勢之所以如此迅速發展，竟與二樓置放多達3.5萬個鋰電池有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，類似這類的鋰電池爆炸事故，從2017年至今，在韓國的儲能場所多達42起，為了尋找安全解方，韓國釩液流電池大廠H2特地在9月底低調來台，參訪工研院位於台南的沙崙綠能科技示範場域，針對測試相關合作進行討論。

「H2是一家成立9年的釩電池廠，他們過來，只是先認識啦。」採訪這一天，工研院綠能與環境研究所經理鄧禮濤博士中性地回應本刊H2來訪一事，話鋒一轉又說：「這代表安全性高的釩電池最近真的轉熱（受到關注）。」

鄧禮濤接著以觀察的口吻指出：「這幾年韓國因補助關係，儲能建置速度飛快，而儲能主要用的鋰電池，充放過程會發熱，容量一大，風險就高。」

同時他也指出，不只韓國，美國與日本甚至台灣鋰電池失火事故也時有所聞，「主要是各國積極推動再生能源、強韌電網，儲能可控制間歇性的產電與供電品質，而安全，絕對是釩液流受到關注的一大關鍵。」鄧禮濤大膽推論。

釩液流電池的正負極離子都是釩，為水性電解質，充放電過程不會交叉污染與損耗，放火燒也燒不起來。

▲釩液流電池的正負極離子都是釩，為水性電解質，充放電過程不會交叉污染與損耗，放火燒也燒不起來。

「釩離子本身是水性電解質，你可想成桶槽裡的電解液都是水，放火燒也燒不起來，當然安全。」談起釩液流電池的組成特性，永雋科技總經理曾慶文向本刊說明這個電池材料的最大優點。

專家指出，釩液流電池充放電的正負極，採用不同價數的釩離子來進行反應，「就是因為兩邊都是釩，充放過程不會造成釩離子損耗，相較之下，同樣充放3千，鋰電池容量可能是原本的5、6成，但釩液流仍維持98至100%，使用壽命至少20年也不需汰換。」曾慶文說。


更多鏡週刊報導
【鹹魚電池大翻身1】天生我材必有用　環保、防燃、壽命長釩液流電池麻雀變鳳凰
【鹹魚電池大翻身2】工研院促台廠釩電池在地深耕　虹京金屬用磨功出海日本

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電市值有望超車輝達　外媒分析：時間點就在2026年

台積電市值有望超車輝達　外媒分析：時間點就在2026年

NVIDIA和台積電(2330)今年靠著AI市值飆升，雖然目前NVIDIA市值遠遠領先台積電，NVIDIA目前的市值約為3.4兆美元，而台積電的市值徘徊在1兆美元門檻附近。然而，根據外媒24/7 Wall St.分析，台積電可能會在2026年超越NVIDIA。

2024-11-28 10:39
三星、SK海力士美國補助款還沒到　川普手下大將喊要嚴厲審查

三星、SK海力士美國補助款還沒到　川普手下大將喊要嚴厲審查

根據韓國媒體《BusinessKorea》報導，川普上任後即將領導政府效率部（DOGE）的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在X上發布文章，批評拜登政府在1月20日川普上任前加速發放「浪費性補貼」，此翻批評凸​​顯了外界對三星和 SK 海力士等韓國公司潛在影響的擔憂，如果這些企業獲得拜登政府的補貼，但川普政府取消合約並收回補貼，可能會嚴重擾亂它們在美國的業務運作和投資。

2024-11-28 10:29
LINE Pay抽籤凍資774億破今年紀錄　湧15萬筆拼賺8萬價差

LINE Pay抽籤凍資774億破今年紀錄　湧15萬筆拼賺8萬價差

第三方支付業者LINE Pay（連加網路商業股份有限公司、股票代碼7722）配合上市前公開承銷，完成3天公開申購，截昨（27）日計有15萬2400筆參與，由於每筆申購金額高達50.8萬元，凍資約774.19億元，中籤率約1.14 %。

2024-11-28 09:27
台積電盤中失守千元！　指數跌逾130點

台積電盤中失守千元！　指數跌逾130點

受到美國準總統川普有意再發動關稅戰影響，權值股台積電（2330）今（28）日盤中再度失守千元大關，重挫8元至992元，為11月1日、近20個交易日再度離開千元俱樂部，不過在逢低買盤進場拉抬下，台積電在千元價位持續拉鋸。

2024-11-28 09:36
台股愈跌愈買！八大官股連2天敲進逾百億　加碼10檔一次看

台股愈跌愈買！八大官股連2天敲進逾百億　加碼10檔一次看

美國準總統川普揚言針對墨西哥、加拿大加徵25%關稅，而中國則是10%，市場不確定性升高，外資連2天站在賣方，賣超金額分別292.54億元以及409.86億元，合計賣超702.4億元，導致台股震盪，不過八大官股進場低接昨（27）日買超77.78億元，創近半個月最大買超金額，連結2個交易日買超達119.4億元。

2024-11-28 10:32
拼賺7萬！3檔新抽籤股本周申購　力領科技價差最大

拼賺7萬！3檔新抽籤股本周申購　力領科技價差最大

3檔新股抽籤別錯過！力領科技（6996）、運達光電（8045）以及jpp-KY（5284）將分別在明後天開放申購，其中若幸運抽到力領科技，以今日收盤價267.5元來算，有望現賺6.75萬元。

2024-11-28 00:07
川普關稅2.0更威！法人：海空運受重擊　最壞狀況還沒來

川普關稅2.0更威！法人：海空運受重擊　最壞狀況還沒來

川普關稅大刀砍向中國、墨西哥與加拿大，有國內法人出報告指出，川普發文揚言明年1月20日就任總統，即簽署行政命令(不透過國會，沒有緩衝)，點燃關稅戰火，將對加拿大和墨西哥全面徵收25％關稅，中國產品則額外加徵10％關稅，將形成貿易壁壘，衝擊貿易量及海空運價，而川普最可怕的武器是取消最惠國待遇，最壞狀況尚未來臨。

2024-11-28 08:16
觀光旅遊業復甦！11月徵才4.3萬人　一職缺年薪上看200萬

觀光旅遊業復甦！11月徵才4.3萬人　一職缺年薪上看200萬

星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）接續在Q4上市，觀光旅遊業蓬勃發展，根據104人力銀行徵才資料庫顯示，截至11月旅遊業工作機會數4.3萬個，地勤、空服員、領隊、飯店工作人員等月薪落在3.2萬到6.4萬元；隨著OTA（Online Travel Agent）線上旅行社、高端及永續旅遊興起，旅遊業爭搶人才也擴及工程師、小編、顧問等職務，其中資深工程師年薪上看200萬。

2024-11-28 13:00
新勞長要六日開會　洪申翰：「只有我連上兩天、有什麼好封口」

新勞長要六日開會　洪申翰：「只有我連上兩天、有什麼好封口」

勞動部爆發霸凌輕生案，前部長何佩珊請辭負責後，新勞動部長洪申翰本周才剛接任，就傳出要求同仁這周六、日都要到部裡開會，且整個單位還被威脅，「不准講周六日要上班」，對此，洪申翰表示，因為接任倉促，且下周要到立院備詢，必定需要在下周前聽過各司署業務報告，才會利用本周末，他也強調各司署「報告完就可先走，唯一需要連續開會2天的只有我本人，我也沒下過封口令。」

2024-11-28 12:38
富邦產險攜手星宇航空　合推「一站式購足」創新保險服務

富邦產險攜手星宇航空　合推「一站式購足」創新保險服務

今年即將邁入尾聲，聖誕節、新年元旦、農曆春節假期接踵而來，許多民眾開始安排出國行程，為提供民眾更便利的海外旅遊服務，富邦產險與星宇航空自今年7月起合作推出「一站式購足」創新保險服務，民眾於星宇航空官網完成機票購買後，即可接續投保「海外旅平險+不便險」，亦可於後續進入行程管理頁面輸入訂位代號或電子機票號碼和英文姓名後投保，步驟簡單好操作

2024-11-28 12:26

讀者迴響

熱門新聞

獨／謝宜容辦公室擺設曝光！工業風會客區配綠植牆

他追著股神跑　26歲靠1檔股票賺進500萬

川普關稅2.0更威！法人：海空運受重擊　最壞狀況還沒來

新勞長逼六日開會惹議　洪申翰回應了

拼賺7萬！3檔新抽籤股本周申購　力領科技價差最大

達人曝1檔股票未爆發　「明年有機會20倍」

限制員工權利新股變化影響　台積電宣布調整今年第2季配息

川普總統首任4年國債增8兆美元　前閣揆：繼續揮霍可預期

即／大樂透1億一注獨得　獎落台北市

台股愈跌愈買！八大官股連2天敲進逾百億　加碼10檔一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366