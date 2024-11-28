這款電池「放火也燒不起來」！韓廠H2來台探尋「不爆炸儲能」

▲全球再生能源佔比提高，沉寂多年的釩液流電池憑著安全與壽命優勢，重獲市場青睞。

圖文／鏡週刊

全球再生能源發電量不斷提高，讓儲能需求也跟著攀升。本刊調查，儲能系統目前普遍使用的鋰電池爆炸意外頻傳，讓沉寂多年的釩液流電池技術，憑著高安全、壽命長、100%可回收等優勢，重新獲得國際儲能業者青睞，重磅回歸。看準相關商機，台廠正積極卡位，包括虹京金屬研發的釩電池電解液已打入日本住友電工供應鏈，永彰旗下的永雋也與美商Invinity組隊進軍海外；此外，上品、律勝則鴨子切入電池用隔離膜，期能分食市場大餅。

6月下旬，位於南韓京畿道華城市一家工廠，突然無預警冒出白色火光，短短40多秒，大火便吞沒整座廠房，造成23名員工罹難，成為近年韓國最嚴重工安意外；事後調查發現，火勢之所以如此迅速發展，竟與二樓置放多達3.5萬個鋰電池有關。

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據了解，類似這類的鋰電池爆炸事故，從2017年至今，在韓國的儲能場所多達42起，為了尋找安全解方，韓國釩液流電池大廠H2特地在9月底低調來台，參訪工研院位於台南的沙崙綠能科技示範場域，針對測試相關合作進行討論。

「H2是一家成立9年的釩電池廠，他們過來，只是先認識啦。」採訪這一天，工研院綠能與環境研究所經理鄧禮濤博士中性地回應本刊H2來訪一事，話鋒一轉又說：「這代表安全性高的釩電池最近真的轉熱（受到關注）。」

鄧禮濤接著以觀察的口吻指出：「這幾年韓國因補助關係，儲能建置速度飛快，而儲能主要用的鋰電池，充放過程會發熱，容量一大，風險就高。」

同時他也指出，不只韓國，美國與日本甚至台灣鋰電池失火事故也時有所聞，「主要是各國積極推動再生能源、強韌電網，儲能可控制間歇性的產電與供電品質，而安全，絕對是釩液流受到關注的一大關鍵。」鄧禮濤大膽推論。

▲釩液流電池的正負極離子都是釩，為水性電解質，充放電過程不會交叉污染與損耗，放火燒也燒不起來。

「釩離子本身是水性電解質，你可想成桶槽裡的電解液都是水，放火燒也燒不起來，當然安全。」談起釩液流電池的組成特性，永雋科技總經理曾慶文向本刊說明這個電池材料的最大優點。

專家指出，釩液流電池充放電的正負極，採用不同價數的釩離子來進行反應，「就是因為兩邊都是釩，充放過程不會造成釩離子損耗，相較之下，同樣充放3千，鋰電池容量可能是原本的5、6成，但釩液流仍維持98至100%，使用壽命至少20年也不需汰換。」曾慶文說。



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