BBU概念股飛天　4檔個股收漲停

▲台股示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI股效應外溢，BBU概念股成了當紅炸子雞，加百裕（3323）、興能高（6558）、AES-KY（6781）、順達（3211）等4檔以漲停價作收，新盛力（4931）、西勝（3625）兩檔處置中個股，漲幅也有8~9%之間。

數據中心與高效能伺服器需求的增長，BBU（備用電源組）的重要性日益提升，美系外資在電池模組廠AES-KY報告中指出，GB200 NVL72超級AI伺服器將開始導入BBU，這也增添電池模組廠族群在BBU業務的想像空間，儘管大盤承壓下，BBU相關族群表現強勢。

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高價股AES-KY股價從11月初508元附近起漲，短線漲幅過大，於11月18日起至11月29日被列為處置股票，在美系外資報告喊進之下，不畏分盤交易處置，開高走高，12點半之後直奔880元漲停價位。

順達產品線包括資料中心BBU、ESS（儲能系統）及輕型電動載具（LEV），今（2024）年非IT業務營收占比來到15-20%，而BBU為非IT業務大宗，全球PC市場跟著經濟復甦，帶動營運回温。

加百裕（3323）為台灣前三大NB電池模組廠，受惠輝達（NVIDIA）規劃BBU納入AI伺服器的標配而受益，11月以來，股價從24.6元起漲，飆漲到42.45元，短線股價漲幅達7成，公司被要求公布近一個月獲利自結數，10月仍虧損1102萬元，單月每股虧損0.12元。

興能高持續擴大非消費性產品應用，包括中大型、可置換式及ESG電池業務，到明年上半年醫療、物聯網、工業都有專案進入量產，加上儲能業務有望在明年下半年產生貢獻，且消費性電子領域有回溫跡象，公司對明（2025）年營運抱持樂觀看法。

