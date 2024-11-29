以黎停火協議破功　貨櫃三雄股價逆勢揚帆

▲ 陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

以色列與黎巴嫩真主黨停火協議破功，雙方互控違反停火協議，以色列28日再度開火，中東戰事似乎難以平息，也意味著紅海危機恐無法緩解，貨櫃三雄今股價逆勢上揚、漲幅約2％。

以色列與黎巴嫩原先達成停火協議，並自當地27日凌晨4時起生效，沒想到如今撐不到2天，雙方互控違反停火協議，再度開火攻擊，中東戰事持續升溫，紅海危機短時間內仍難以解除，航商將持續繞道而行，運價恐將持續維持高水位。

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法人表示，川普宣稱上任第一天就要對加拿大、墨西哥和中國徵收高額關稅，相關言論加速啟動航運拉貨潮，農曆年節前可望有一波拉貨小高峰、歐洲線擬漲價、美東罷工將在明年1月15日揭曉，倘若罷工成真，影響性將會在年後發酵，不排除年後在運價走高下，挹注航商Q1營運表現。

法人指出，航運貨櫃利多題材加持下，挹注貨櫃航運營收表現，航運有撐，貨櫃三雄財報亮眼，10月營收較去年同期成長，第3季長榮海運（2603）單季稅後淨利年增約1.8倍，EPS為28.75元，累計前3季EPS為50.68元；陽明（2609）前3季EPS為14.79元，萬海（2615）前3季每股賺12.34元，全年獲利可望有相當水準，以EPS來看，貨櫃三雄明年股利值得期待。

業者指出，中東戰爭仍充滿變數，多數航商明年Q1持續避開紅海、繞行好望角的規劃不變，像是陽明海運先前就已宣布，跟著聯盟一起持續繞行好望角，也因此業者預料運價仍可維持高峰。