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一杯咖啡的小心機與大學問　「路易莎 vs 星巴克」你選哪一杯？

▲一杯咖啡的小心機與大學問（圖／不管啦！給我錢）
▲一杯咖啡的小心機與大學問（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導 

台灣咖啡市場競爭激烈，星巴克與路易莎是其中的佼佼者，不論是在產品定位、價格策略和顧客服務方面都各有千秋，究竟是誰能在競爭激烈的市場中脫穎而出，成為消費者心中的首選品牌？Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，探討路易莎是否有機會挑戰星巴克的霸主地位。

．門市量與營收對決
目前路易莎在全台的門市數量已經與星巴克持平，達560間（含籌備中）。然而，兩者在營收和每股盈餘上仍有顯著差距。2023年，路易莎的營收約為23.66億元，每股盈餘6.28元，而星巴克的營收則達到149.8億元，每股盈餘21.32元。
儘管如此，路易莎的成長速度令人矚目。2023年，路易莎的年成長率達到24.9%，成為市場冠軍。

．平價親民 VS 高品質享受
主持人海晴發現許多人選擇路易莎的主要原因包括有許多插座與座位、餐點CP值高。路易莎主打「咖啡生活館」形象，提供質感但親民的選擇。然而也不少人反映路易莎各門市品質參差不齊，有些門市如藝廊般精緻，有些則環境差、服務不佳。
一位路易莎員工坦言，這種差異源於其經營模式。直營店受總部繁複SOP制度限制，設備不一定齊全；加盟店則有較大自主權，導致服務品質不一致。此外，許多老店面設備老化，總部卻優先投資新店面，忽視舊店面維護，造成部分顧客流失。
為了應對種種挑戰，路易莎正不斷嘗試新策略，包括推出會員APP、雲端智能點餐、快取櫃服務、智能化製作設備等。這些措施旨在提升顧客的便利性。此外，路易莎還在重新裝潢門市、減少品項和調整價格，以提高營收和吸引更多客群。

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相比之下，星巴克的加盟制度更嚴格，員工培訓和考核制度完善，薪資和升遷制度透明，這些都保證了其服務品質的穩定性。星巴克一直以來主打的是一種「第三空間」的概念，讓人們覺得這裡不只是咖啡館，而是可以開會、做報告的地方。

目前路易莎正處於重要轉型期。通過減少品項、調整定價和重新裝潢，已使平均營收提升25%。未來能否成功突破既有框架，仍有待觀察。

路易莎的故事也啟示我們：即便在大品牌主導的市場中，只要策略得當，仍然有成功機會。對消費者而言，理性了解品牌策略，做出明智選擇至關重要。在競爭激烈的市場中，創新、靈活調整，以及準確把握目標客群，是生存的關鍵。

想了解更多的財經大小事與投資小秘訣，每周四請準時鎖定《不管啦！給我錢》

關鍵字： 咖啡品牌競爭路易莎星巴克市場策略

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