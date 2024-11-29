櫃買中心與ICE指數公司締約典禮　圓滿成功

▲金管會證期局局長張振山(前排左四)、櫃買中心董事長簡立忠(前排左三)、ICE指數公司亞太區主管Magnus Cattan(前排右四)、櫃買中心總經理陳麗卿(前排右一)與參加典禮之投信業者代表共同合影。

圖、文／財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

證券櫃檯買賣中心(Taipei Exchange)為推動指數化商品發展，與國際知名指數公司ICE Data Indices, LLC正式簽約建立合作關係，11月29日雙方在櫃買中心多功能資訊媒體區舉行盛大的「Taipei Exchange與ICE Data Indices聯名商品授權契約締約典禮」。包括金管會證期局張振山局長、ICE指數公司亞太區主管Magnus Cattan以及各投信公司代表在內的眾多嘉賓，均蒞臨現場，共同見證櫃買中心歷史性的一刻，也代表未來將可望出現以櫃買中心與ICE聯名指數為標的所發行的指數化商品，提供投資人更多元、更優質的投資選擇。

櫃買中心簡立忠董事長並表示：「ICE與櫃買中心的合作，擴展了我們的業務範圍，相信有了ICE的助攻，讓我們如虎添翼，更期許雙方的合作能夠為我國投資人創造未來更多的投資機會。」

ICE指數公司的Magnus Cattan先生也表示：「期許隨著台灣持續發展成為亞洲重要的資產管理中心，我們的合作使我們能夠利用全球專業的資料庫，幫助推出在台灣市場有利於投資者的新產品」。

證期局張振山局長表示：「身為國際知名專業指數編製公司的ICE，選擇與具有豐富實戰經驗的櫃買中心合作，可以開拓出更多優質的指數化商品，此外，我們也即將成立ETF專業服務團隊，提供投信業界更全面的服務。」

櫃買中心指出，因應本次與ICE指數公司簽署聯名商品授權契約，已同步著手與潛在發行人討論指數化商品規劃，期能推出符合市場趨勢及需求，且帶給投資大眾更多面向的投資工具。櫃買中心亦將持續尋找適合的合作夥伴，導入各國際機構的專長，提供市場更多元化與完整的服務。