川普祭關稅！長榮航看影響不大　台灣需加強基礎建設拚轉運中心

▲長榮航總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

川普揚言上任要對加拿大、墨西哥加徵關稅，對於航空貨運是否會有影響，長榮航（2618）總經理孫嘉明表示，目前沒有立即影響，貨運還是會布局北美、東南亞市場，還是可維持這樣的量跟機隊運作，並適時調整機隊及航次；另台灣是否可取代香港成為轉運中心，孫嘉明則認為，桃機的基礎建設還要再加強。

針對川普加徵關稅政策，孫嘉明表示，加拿大、墨西哥針對關稅貨流，桃園機場是蠻好的地理位置，一直在做轉運，且不是只靠台灣出口的貨，很多是東南亞經台北到北美的貨，墨西哥、加拿大之間關稅對航機來講沒有影響，但有零組件是從亞洲送到墨西哥跟加拿大，不過目前沒有立即影響；東南亞過去都有經營，主要城市都有飛航，貨都是經台北送到北美，會做一些航次、機隊調整，所以沒有太大影響。

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孫嘉明指出，客運明年11月會首航達拉斯，主要是看到很多500大企業，從矽谷往德州的現象，商務客、旅遊都會增加；貨的部分主要市場北美，9架貨機飛東南亞、北美，還是可維持這樣的量跟機隊運作，不會有什麼影響。

此外，台灣積極搶攻轉機市場，是否可以取代香港成為東南亞的轉運中心，孫嘉明表示，香港啟德機場第三跑道近日正式開放，台灣桃園機場第三跑道仍在規劃中，基礎建設比較落後，因此要取代香港成為轉運中心，還需要在加強，目前桃園機場的起降數、停機坪等都遠低於香港。