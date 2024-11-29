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10月製造業景氣續低迷　連2月黃藍燈

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▲國內景氣示意圖。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

台經院今天發布10月製造業景氣燈號，亮出第2顆代表景氣低迷的黃藍燈。台經院表示，資通訊產品持續成長，不過油品、塑化及汽車等傳產出口疲弱，後續需留意美國總統當選人川普的貿易政策主張，將牽動台灣製造業表現。

台經院今天發布新聞稿，全球經濟緩步成長，國內製造業方面，受惠於新興科技術需求旺，電子與資通訊產品續成長，不過，油品、塑化及汽車等傳產出口疲弱，使得出口衍生的進口需求縮小，加上伺服器逢新舊轉換期與高基期因素，導致整體生產指數增幅縮小至個位數，拖累原物料投入面表現。

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台經院指出，製造業廠商憂心美國總統大選結果引發景氣不確定性升溫等，看好當月及未來半年景氣表現皆較9月調查減少。製造業景氣信號值由9月的11.88分，減少0.68分到10月的11.20分，創下8個月新低，燈號續為黃藍燈。

觀察細部產業，台經院指出，在金屬基本業方面，國際鋼鐵市場需求持平及低價進口鋼持續擾市，不過，歐美對陰極型精煉銅及不銹鋼等產品需求增加，出口及外銷訂單年增率皆較9月數值增加，推升需求及售價面指標表現，10月金屬基本業產業景氣燈號由代表衰退的藍燈轉為代表低迷的黃藍燈。

在電子零組件業方面，台經院說，受惠AI及高效運算等應用需求持續擴增，帶動IC製造、晶片等出口及訂單續強，對美國、東協及印度等出口年增率續強，不過，因日本、中國及歐洲出口轉弱，加上車用與工控等需求疲軟，抵銷部分需求面指標漲幅，10月電子零組件業產業景氣燈號續為代表持平的綠燈。

展望未來，台經院分析，美國總統當選人川普重返白宮，預計新政府政策將對全球政經局勢產生重大影響。川普近期放話將對加拿大與墨西哥商品徵收25%關稅，並規劃對中國加徵額外10%關稅，若政策實施，美國的平均關稅率可能達到二戰以來的最高水準。

台經院說明，市場預期川普當選後，加徵關稅及縮減移民等政策可能推升通膨，進而影響美國聯準會未來政策方向，貿易政策主張將牽動台灣對美國直接與間接出口，進而影響台灣整體製造業表現，皆需密切觀察。

關鍵字： 景氣台經院製造業川普出口

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