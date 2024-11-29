主計總處上修今年GDP至4.27％　明年估3.29％

▲行政院主計總處廣博大樓。（圖／記者謝婷婷攝）
記者廖婕妤／台北報導
行政院主計總處今日公布最新GDP預測，今年全年經濟成長率上修0.37個百分點至4.27％，為近3年來新高，每人GDP為33,864美元；另預測明年經濟成長率為3.29％，較上次預測數上修0.03個百分點，每人GDP則為35,261美元。
主計總處表示，今年Q1經濟成長率由6.63％修正為6.64％，Q2經濟成長率由5.06％修正為4.89％；Q3初步統計經濟成長率為4.17％，較上次概估數增加0.2個百分點。
主計總處指出，今年Q4經濟成長預測為1.72％，較上次預測上修0.6個百分點，全年經濟成長4.27％，上修0.37個百分點，每人GDP為33,864美元，每人GNI為34,997美元，CPI上漲2.18％。
主計總處也預測，明年經濟成長3.29％，較上次預測數上修0.03個百分點，每人GDP為35,261美元，每人GNI為36,396美元，CPI上漲1.93％。
主計總處也提到，GDP仍充滿4大不確定因素，包括AI等資訊科技發展、量產及應用進程，美國新政府政策走向對全球經貿活動的影響，各國貨幣政策動向對國際金融市場與實體經濟的影響，以及國際地緣政治情勢變化對供應鏈及國際原物料價格的影響，仍都充滿變數。
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