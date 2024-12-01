鴻海參展2024台灣太空國際年會　揭低軌衛星珍珠號操作秘辛

▲鴻海參展2024台灣太空國際年會，工作人員講解低軌衛星技術。（圖／鴻海提供）

記者陳瑩欣／台北報導

2024台灣太空國際年會（Taiwan International Assembly of Space Science, Technology, and Industry, TASTI 2024）12月1日起至12月4日於高雄展覽館盛大展開。鴻海科技集團（TWSE：2317）作為大會冠名贊助廠商，以「新世代太空通訊」為主軸，展示集團在低軌道衛星通訊的最新進展，並攜手產業夥伴共同打造完整衛星產業生態系。



本次展會中，鴻海展示去年11月成功發射升空的珍珠號立方衛星1比１實體模型，並且首次對外分享衛星在軌道上的操作技術，包括衛星太陽追蹤模式、飛越地面站時的目標追蹤模式、穩定三軸控制、地球觀測、雙向通訊都卜勒效應頻率偏移補償，以及真實太空環境實驗數據解析等關鍵技術，展現衛星系統整合能力。



同時，鴻海也攜手子公司及多家產業夥伴，展現衛星通訊產業鏈布局，其中包括富智康與夏普合作最新開發的低軌衛星使用者終端；由鴻海子公司承煒科技(Rayprus)開發的地球觀測相機模組；此外由鴻騰精密生產，專為太空環境設計的耐候性連結線束，以及太空用連接器與線材；重要技術夥伴聯發科技展出支援非地面網路（Non-terrestrial Networks, NTNs）的全軟體定義無線通訊（Software Defined Radio, SDR）晶片；國際合作夥伴Antaris則帶來其創新的多軌道衛星操作軟體平台，提供一個加速太空任務設計、模擬及操作的創新軟體平台。



鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘表示，未來新型態通訊將朝向高覆蓋率、高可靠度、高連結數、低延遲的方向發展。他進一步指出，以5G的技術演進來看，從Rel 17開始討論非地面網路，到目前發展的Rel 18以及未來的Rel 19、Rel 20將進入5G Advanced的第二波演進，預期將進一步支援非地面網路，為下一代6G非地面網路通訊奠定基礎。



鴻海科技集團B5G政策組處長趙元瀚表示，在B5G和新太空時代，低軌衛星的發射將更具成本競爭力與便利性。鴻海透過整合集團優勢與夥伴資源，在關鍵零組件、子系統和組裝整合測試等領域，提供市場完整解決方案，加速新太空產業的創新發展。



根據聯合國統計，目前全球仍有37%人口，約29億人無法連接網際網路，陸地也有60%未有行動網路覆蓋。低軌衛星通訊憑藉其高覆蓋率、低延遲的特性，可改善偏遠地區的通訊問題，與智慧車聯網結合，提升行車安全與資訊傳遞效率，並透過其距地面僅500到600公里的特性，提供更精準的定位服務。



鴻海透過本次展會，不僅展現集團在太空通訊領域的技術實力，結合產業夥伴共同打造完整的衛星產業生態系。展會期間，集團規劃多場技術交流會議，歡迎產官學研各界先進蒞臨指教，共同探討太空產業的創新發展機會。