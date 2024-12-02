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全台最好賣「飲料」！「保力達B」要漲價了　漲幅約5至10元

▲保力達B、維士比依藥事法規定屬於指示藥品。（圖／資料照）

▲保力達B深受勞工朋友們的青睞。（圖／資料照）

文／今周刊

藍領階級勞工朋友的好朋友「保力達B」要漲價了，每瓶600毫升的保力達B將調漲10元，300毫升則是調漲5元。

保力達公告指出，由於全球嚴重通膨，原物料以及水電持續上漲，製造成本急速增加，過去秉持照顧勞工的立場自行吸收。

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「不過，今年有感不漲難以維持產品最高品質，因此自即日起，保力達B末端零售價600c.c.每瓶調漲10元，300c.c.每瓶調漲5元，情非得已，敬請見諒」。

「保力達B」堪稱全台賣最好的一瓶「飲料」

民國45年成立的保力達，在57年正式推出「保力達B」（阿達仔、ㄚ達）上市，透過最奇特的銷售通路：檳榔攤加上工地旁流動性的「小蜜蜂」（移動貨車）販售， 堪稱是全台灣賣得最好的一瓶「飲料」。

保力達B含8%以上酒精，且含當歸、人參及川芎等多種中藥抽出液，曾被行政院衛生署定位為指示用藥中提神兼補充營養的藥酒，不過卻被民眾普遍視為機能飲料或酒類來誤用。

保力達B飲用者也常以椰奶、果汁、啤酒、米酒、高粱酒、咖啡、烏龍茶、綠茶，或蠻牛、紅牛等提神飲料，或維他露P、維大力、可樂、沙士等碳酸飲料來混合飲用，又被稱為工地雞尾酒、工地調酒。

被歸為「藥品」不是「飲料」，只能在藥局通路才能販售

2018年《今周刊》曾報導，透過全台超過2萬家的檳榔攤和各地藥局的通路販售，以及許多流動性難以計數的攤販，保力達B年銷售在5千萬到1億瓶之間，光憑這支「黑色飲料」，至少為保力達賺進數百億元。

而衛福部規定，保力達B被歸為「藥品」，不是「飲料」，因此只能在藥局通路才能販售，這規定當然對深耕檳榔攤通路多年的保力達造成衝擊。

保力達宣稱產品一定只給藥局，但其實一旦鋪貨出去，很難精準掌握所有貨品去向。

保力達,保力達B

南台灣保力達B較流行，北台灣維士比的天下！網友稱「南達北比」

保力達B的競爭對手為維士比（ㄚ比），南台灣以保力達B較流行，北台灣則是維士比的天下，網友俗稱「南達北比」，但其實保力達發源於新莊，維士比則是於高雄鳳山起家。

原本在超商、檳榔攤都可以買到的保力達B、維士比，食藥署認定產品含有生藥抽取液、咖啡因或綜合維生素及10%(v/v)酒精等成分，屬藥品管理，歸類於「指示用藥」，認定保力達B、維士比不是一般的提神飲料。

所謂的「指示用藥」必須在有藥師或藥劑生駐店的藥局、藥房販售，並不可以在一般超商、檳榔攤或雜貨店購得，違反規定將觸犯藥事法。

違法販售將處3-15萬元罰鍰

而未申請藥商而販賣醫師、藥師、藥劑生指示藥品者，依第92條規定處罰3-15萬元罰鍰。

食藥署表示，民眾服用時應注意事項：

A. 需依建議用法用量原則，每次服用不超過30~40c.c.，長期大量服用會傷害肝臟機能。

B. 含酒精內服液應儘量避免混入咖啡或奶茶、紅茶、沙士調味，導致因忽略酒精含量而造成過量服用。

C. 產品因含酒精成份，宜注意工作或駕車安全。

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